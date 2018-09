Bundestag debattiert über Rüstungsexporte / terre des hommes: Kleinwaffenexporte stoppen - Rüstungsexportkontrollgesetz verabschieden / Weitere Aufrüstung Saudi-Arabiens verstößt gegen Koalitionsvertrag

Osnabrück (ots) - Im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundetagswird heute über das Thema Rüstungsexporte debattiert. Anlass sindzwei Anträge der Opposition, in denen bessere Kontrollen und einVerbot bzw. Einschränkungen von Rüstungsexporten gefordert werden.»Wir freuen uns, dass das Thema auf der Agenda des Bundestags ist.Mit vielen anderen Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen fordernwir ein striktes Rüstungsexportkontrollgesetz. Insbesondere einumfassendes Verbot des Exports von Kleinwaffen sowie der Ausfuhr vonRüstungsgütern in Krisenregionen und Länder mitMenschenrechtsverletzungen ist dringend geboten«, erklärt AlbertRecknagel, Vorstandssprecher von terre des hommes Deutschland. SeitJahren setzt sich terre des hommes in zahlreichen Ländern der Weltfür Kinder ein, die Opfer von Gewalt und Krieg werden. Laut einemkürzlich veröffentlichten UN-Bericht ist die Zahl der Mädchen undJungen, die in Kriegen getötet oder verstümmelt wurden, von 8.000 in2016 auf über 10.000 in 2017 gestiegen. »Deutschland ist eine derführenden Nationen beim Export von Waffen, Kriegsgerät und Munition.Deutsche Waffenhersteller verkaufen ihre tödliche Ware inKrisengebiete auf der ganzen Welt. Kinder kommen dort durch deutscheWaffen zu Schaden«, so Albert Recknagel.Anstatt dem Export von Kriegsgerät einen Riegel vorzuschieben,verstößt die Bundesregierung sogar gegen ihren Koalitionsvertrag.Dort heißt es, dass keine Waffen an Länder geliefert werden dürfen,die in Kriege oder bewaffnete Konflikte verwickelt sind. »Doch Papierist offensichtlich geduldig. Erst letzte Woche genehmigte dieBundesregierung Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien, obwohl die Saudisführende Kriegspartei im benachbarten Jemen sind«, kritisiertRecknagel.Krieg ist heute die Fluchtursache Nr. 1. Kleinwaffen spielen inder Kriegsführung heutzutage eine besonders fatale Rolle, 95 von 100Kriegsopfern gehen auf ihr Konto. Deutschland ist einer der größtenHersteller und Exporteure von Kleinwaffen und Munition. Alle 14Minuten stirbt ein Mensch durch Waffen von Heckler & Koch. ZehnMillionen G3-Sturmgewehre sind in über 80 Ländern der Welt im Umlauf.terre des hommes hat deshalb die Kampagne »Stoppt Waffenexporte« insLeben gerufen und fordert einen Stopp aller Exporte von Kleinwaffenund Munition und das Ende aller Waffenexporte in Länder mitbewaffneten Konflikten.Pressekontakt:Verantwortlich: terre des hommesFür Rückfragen: Ralf Willinger, Telefon 05 41 / 71 01-108,E-Mail r.willinger@tdh.dewww.tdh.deZur Petition gegen Kleinwaffenexporte: We act: Stoppt WaffenexporteOriginal-Content von: terre des hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell