Bundestag debattiert über Corona-Öffnungsperspektiven

BERLIN (dpa-AFX) - Mögliche Wege aus dem Corona-Lockdown sind am Mittwoch auch Thema im Bundestag.



Voraussichtlich am Nachmittag (15.05 Uhr), parallel zu Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten, wollen die Abgeordneten in einer Aktuellen Stunde über Öffnungsperspektiven durch Teststrategien debattieren. Das Thema hat die FDP beantragt. Zuvor stellt sich Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in der regelmäßigen Regierungsbefragung dem Parlament. Weiteres Thema soll unter anderem die geplante Verlängerung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr im Südsudan und im Mittelmeer sein./sam/DP/stw