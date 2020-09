Bundestag debattiert über Aufnahme von Migranten nach Brand in Moria

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Brand im Migrantenlager Moria auf der griechischen Insel Lesbos debattiert der Bundestag an diesem Freitag auf Antrag der Linken über das Thema.



Die Fraktion fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag auf, "in einem ersten Schritt die rund 13 000 Menschen, die durch die Brände in Moria obdachlos geworden sind, aufzunehmen, soweit diese nicht in andere aufnahmebereite Länder möchten". Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident Emmanuel Macron hatten sich darauf verständigt, zusammen mit anderen EU-Ländern 400 unbegleitete Minderjährige aufzunehmen.

Beraten wird im Parlament außerdem über den Fall des vergifteten Kremlkritikers Alexej Nawalny und über das geplante Lobbyregister, das nach neuesten Aussagen aus der Unionsfraktion nun nicht nur für den Bundestag, sondern auch für die Bundesregierung eingerichtet werden soll. Debattiert wird zudem über den von FDP, Linksfraktion und Grünen beantragten Untersuchungsausschuss zum Fall des insolventen Finanzdienstleisters Wirecard./jr/DP/fba