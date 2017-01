Bundestag beschließt Erweiterung des Bundeswehreinsatzes in Mali

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundestag hat am Donnerstag die Fortsetzung und Erweiterung der Beteiligung deutscher Streitkräfte an der UN-Mission Minusma in Mali beschlossen. 498 Abgeordnete stimmten in der namentlichen Abstimmung dafür, 55 dagegen und drei enthielten sich. Die Obergrenze der Zahl der am Einsatz beteiligten Soldaten wird demnach auf bis zu 1.000 Soldaten heraufgesetzt.

Bisher konnten 650 Bundeswehr-Soldaten eingesetzt werden. Außerdem wurde die Mandatsverlängerung um ein Jahr bis Ende Januar 2018 beschlossen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur