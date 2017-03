Bundestag beschließt AM-VSG - BAH-Engagement für Kinderarzneimittel zahlt sich aus

Berlin (ots) - Bei der Bildung von Festbetragsgruppen soll derGemeinsame Bundesausschuss (G-BA) künftig kindgerechteDarreichungsformen berücksichtigen. Außerdem sindArzneimittel-Hersteller bei nicht verschreibungspflichtigenArzneimitteln nicht mehr dazu verpflichtet, Unterlagen vorzulegen,die einen Zusatznutzen belegen, sofern diese Arzneimittel nur fürKinder- und Jugendliche erstattungsfähig sind. Damit hat derGesetzgeber zwei wesentliche Forderungen des Bundesverbandes derArzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) im Rahmen desGesetzgebungsverfahrens zumGKV-Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz (AM-VSG) erfüllt. DerBundestag wird heute nach zweiter und dritter Lesung das AM-VSGbeschließen."Die nun mögliche Berücksichtigung kindgerechterDarreichungsformen bei der Bildung von Festbetragsgruppen leisteteinen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit von Kindern. Dennnun können Arzneimittel-Hersteller innovative Weiterentwicklungenbekannter Wirkstoffe auch unter wirtschaftlich akzeptablenRahmenbedingungen in den Markt bringen", sagt Dr. Martin Weiser,Hauptgeschäftsführer des BAH.Mit dem nicht mehr nachzuweisenden Zusatznutzen bei nur für Kinderund Jugendliche erstattungsfähigen rezeptfreien Arzneimitteln habeder Gesetzgeber eine weitere Versorgungsbarriere in diesem speziellenPatientensegment beseitigt, ergänzt Weiser.Allerdings müssen Arzneimittel-Hersteller auch weiterhinPreiserhöhungen bei Arzneimitteln, die keinem Festbetrag unterliegen,als Abschläge gegenüber den Krankenkassen und sonstigen Kostenträgernabführen. Damit verlängert das Gesetz das seit August 2009 geltendesogenannte "Preismoratorium" um weitere fünf Jahre - bis Ende 2022.Weiser: "Die erneute Verlängerung des Preismoratoriums ist im hohenMaße mittelstandsfeindlich und schädlich für den PharmastandortDeutschland. Angesichts der guten Finanzsituation der gesetzlichenKrankenversicherung (GKV) ist das Preismoratorium in keiner Weisegerechtfertigt und gehört abgeschafft."Voraussichtlich am 31. März wird sich der Bundesrat in zweiterLesung mit dem Gesetz beschäftigen. Das Gesetz soll im Wesentlichenim April in Kraft treten.Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) ist dermitgliederstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie inDeutschland. Er vertritt die Interessen von mehr als 450Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterbeschäftigen. Das Aufgabenspektrum des BAH umfasst sowohl dieverschreibungspflichtigen als auch die nichtverschreibungspflichtigen Arzneimittel sowie die stofflichenMedizinprodukte. Unter www.bah-bonn.de gibt es mehr Informationen zumBAH.Ihre Ansprechpartner in der BAH-Pressestelle:Christof WeingärtnerPressesprecherTel.: 030 / 3087596-127weingaertner@bah-bonn.deHolger WannenwetschReferent Presse- undÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030 / 3087596-122wannenwetsch@bah-bonn.deGeschäftsstelle BerlinBundesverband derArzneimittel-HerstellerFriedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnBundesverband derArzneimittel-HerstellerUbierstraße 71-7353173 Bonnwww.bah-bonn.deOriginal-Content von: Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V., übermittelt durch news aktuell