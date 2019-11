Bundestag beschließt 0,25 %-Regel für E-Dienstfahrzeuge / Damit auch Dienstradnutzer von der Neuregelung profitieren, muss der entsprechende Steuererlass der Länder angepasst werden

Freiburg (ots) - Mit dem diesjährigen Jahressteuergesetz hat der Bundestag amDonnerstag, 7. November, eine Ausweitung der steuerlichen Förderung dienstlichgenutzter E-Fahrzeuge beschlossen: Sofern der Bundesrat dem Gesetzvoraussichtlich Ende November zustimmt, müssen Angestellte den geldwertenVorteil, der ihnen durch die private Nutzung eines elektrischen Dienstfahrzeugsentsteht, nur noch mit 0,25 Prozent statt wie bisher mit 0,5 Prozent desBruttolistenpreises versteuern. Die Neuregelung ist Teil des im September vonder Großen Koalition beschlossenen Klimaschutzprogramms und tritt ab dem 1.Januar 2020 in Kraft. Sie gilt zunächst nur für E Autos und S-Pedelecs, alsoE-Bikes mit Trittunterstützung bis 45 km/h, die rechtlich als Kraftfahrzeugegelten. Damit auch die Nutzer herkömmlicher Fahrräder und E-Bikes (Pedelecs mitMotorunterstützung bis 25 km/h) profitieren, muss - wie bei der 0,5 % Regel -der für Diensträder gültige Steuererlass angepasst werden.Zusätzliche Ersparnis für Dienstradnutzer"Wir gehen fest davon aus, dass die neue 0,25 %-Regel auch für Diensträder giltund die Länder den entsprechenden Erlass zeitnah überarbeiten", soJobRad-Geschäftsführer Holger Tumat. "Für Angestellte, die ein Jobrad perGehaltsumwandlung beziehen, ist das eine gute Nachricht - im Vergleich zumklassischen Kauf können sie mit einer zusätzlichen Ersparnis vondurchschnittlich drei Prozentpunkten rechnen. So schafft der Gesetzgeber einenweiteren Anreiz für den Umstieg aufs Rad und mehr nachhaltigen Verkehr."Ebenfalls im Jahressteuergesetz 2019 festgeschrieben ist die Verlängerung derursprünglich bis 2021 befristeten Förderung bis zum Jahresende 2030. "Praktischkommt dies einer Entfristung der Versteuerungsregel gleich", erklärt HolgerTumat. "Arbeitgeber und ihre Mitarbeiter haben damit auf Jahre hinausPlanungssicherheit." Langfristig kalkulieren können auch Arbeitgeber, die ihrenMitarbeitern das Fahrrad oder E-Bike zusätzlich zum ohnehin geschuldetenArbeitslohn zur Verfügung stellen. Die Steuerbefreiung für diese Variante derDienstradüberlassung wurde ebenfalls bis Jahresende 2030 verlängert.Über JobRad®Die JobRad GmbH ist Marktführer im Dienstradleasing und bringt seit mehr alszehn Jahren Menschen aufs Rad. Als Mobilitätsdienstleister organisiert JobRadmit einer digitalen Portallösung unkompliziert und kostenneutral dieDienstradüberlassung zwischen Arbeitgebern und Mitarbeitern: Angestellte suchensich ihr Wunschrad beim Fachhändler oder online aus - alle Hersteller und Markensind möglich. Der Arbeitgeber least das Dienstrad und überlässt es demMitarbeiter zur beruflichen und privaten Nutzung. Bezieht der Mitarbeiter dasFahrrad oder E-Bike per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichenFörderung (neue 0,5 % Regel) und spart gegenüber einem herkömmlichen Kauf bis zu40 Prozent. Ein arbeitgeberfinanziertes JobRad ist für den Mitarbeiter sogarkosten- und steuerfrei. Über 15.000 Arbeitgeber mit mehr als zwei MillionenBeschäftigten - zum Beispiel Bosch, SAP und Deutsche Bahn - setzen bereits aufJobRad als nachhaltiges Mobilitätskonzept, das Talente anzieht, Mitarbeiter fithält und die Umwelt schützt.Veröffentlichung honorarfrei. Weitere Presseinformationen, Hintergrundtexte undBilder zu JobRad finden Sie unter: www.jobrad.org/pressePressekontakt:Annette Treu | ÖffentlichkeitsarbeitTel. 0761 205515-626 | annette.treu@jobrad.org |www.jobrad.org/presse JobRad GmbH | Augustinerplatz 2 | 79098FreiburgOriginal-Content von: JobRad GmbH, übermittelt durch news aktuell