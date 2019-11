Berlin (ots) -- Die Bundesregierung will im Rahmen des Klimaschutzprogrammes 2030das Leasing von Elektro-Dienstfahrzeugen sowie die betrieblicheNutzung von Fahrrädern fördern.- Ab dem 1. Januar 2020 wird die Bemessungsgrundlage derDienstwagensteuer für Elektrofahrzeuge noch einmal halbiert auf einViertel des Listenpreises (so genannte "0,25 Prozent-Regel"). DerBVZF kritisiert, dass Dienstfahrräder bei der Regelung nicht expliziterwähnt sind. Das muss dringend nachgeholt werden.Die Bundesregierung hat neue Förderungen für Elektro-Dienstfahrzeuge alsVerkehrsmittel für den Weg zur Arbeit beschlossen. Der Bundesverband ZukunftFahrrad (BVZF) kritisiert allerdings, dass Dienstfahrräder erneut nicht expliziterwähnt werden.Der Bundestag hat am 7. November 2019 beschlossen, die Bemessungsgrundlage fürdie Besteuerung von Elektro-Dienstfahrzeugen auf ein Viertel zu reduzieren. Dieso genannte "0,25-Prozent-Regel" ist Teil des Klimaschutzprogramms 2030 derBundesregierung und gilt ab 1. Januar 2020. Angestellte versteuern dann dengeldwerten Vorteil, der ihnen durch die private Nutzung eines elektrischenDienstfahrzeugs entsteht, nur noch mit 0,25 Prozent statt wie bisher mit 0,5Prozent des Bruttolistenpreises.Regelung für E-Dienstfahrräder anpassen"Wir gehen davon aus, dass Fahrräder und E-Bikes als klimafreundlichsteDienstfahrzeuge ebenfalls von der 0,25-Prozent-Regel profitieren werden. Daswäre ein wichtiger Schritt für mehr Klimaschutz im Verkehr." Das betont die AGLeasing des BVZF in einer gemeinsamen Erklärung. Der AG gehören die führendenLeasinganbieter Bike Leasing Service, Company Bike Solutions, mein-dienstrad.deund Pionier JobRad an, zudem Versicherungen und Leasinggesellschaften.Wie schon bei der "0,5-Prozent-Regel" geschehen, müssen die oberstenFinanzbehörden der Bundesländer dafür den bestehenden Steuererlass anpassen."Die Regelung würde es noch attraktiver machen, mit dem Rad zur Arbeit zufahren. Wir bedauern, dass Dienstfahrräder auch diesmal unerwähnt bleiben. Circa400.000 Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland müssen nun erneut Monate aufKlärung warten. Dienstradleasing leistet einen wachsenden Beitrag zumKlimaschutz, zu Luftreinhaltung und Gesundheitsprävention", so die Mitgliederder AG Leasing im BVZF.Pauschalbesteuerung nach Ablauf der LeasingdauerEin weiterer wichtiger Punkt ist die steuerliche Regelung, wenn Dienstfahrrädervon den Arbeitenden am Ende der Leasingdauer übernommen, also gekauft werden. Umdas umweltfreundliche Engagement der Nutzer und deren Arbeitgeber zu honorieren,will der Gesetzgeber das Einkommensteuergesetz ergänzen. Die Lohnsteuer für diegeldwerten Vorteile soll pauschal 25 Prozent betragen. Diese Klärung ist eingroßer Fortschritt. Unklar ist jedoch, wer die Besteuerung übernehmen kann. DerBVZF fordert, dass dies neben dem Arbeitgeber auch Dritten, zum Beispiel denLeasingunternehmen, erlaubt ist. Die Regelung würde einen deutlich geringerenadministrativen Aufwand bei den Arbeitgebern bedeuten, eine zentraleVoraussetzung für den Erfolg des Dienstradleasings. Erwartet wird eineKlarstellung des Gesetzgebers in dieser Frage.Über den Bundesverband Zukunft Fahrrad (BVZF)Der Bundesverband Zukunft Fahrrad (BVZF) ist ein Zusammenschluss dynamischer undinnovativer Unternehmen aller Bereiche der Fahrradwirtschaft: Dienstleister,Hersteller, Start-ups der Digitalisierung, Händler und Zulieferer. DerSchwerpunkt liegt im Bereich der Dienstleistungen. Als neue und etablierteUnternehmen in einem stark wachsenden und sich stetig verändernden Markt habenalle ein gemeinsames Ziel: die nachhaltige Mobilitätswende. Mehr Informationenunter www.bvzf.org.Pressekontakt:Wasilis von Rauch|presse@bvzf.org|Tel. 0151-51264190Mitglieder der AG Leasing des BVZF:Leasinganbieter:- Marcel Nothnagel, Geschäftsführer baron mobility service GmbH,mein-dienstrad.de- Derk Möller, Geschäftsführer company bike solutions GmbH- Bastian Krause, Geschäftsführer Bike Leasing Service GmbH- Ulrich Prediger, Geschäftsführer JobRad GmbHLeasinggesellschaften:- Matthias Schneider, Geschäftsführer MLF Mercator-Leasing GmbH & Co.Finanz-KG- Torsten Boje, Geschäftsführer AGL Activ Services GmbHVersicherungen:- Sören Hirsch, Sales Manager ENRA verzekeringen bv- Uwe Hüsch, Geschäftsführer assona GmbH- Georg Düsener, Vertriebsleiter Deutschland und Österreich,WERTGARANTIE AGOriginal-Content von: BVZF - Bundesverband Zukunft Fahrrad e.V., übermittelt durch news aktuell