Bundestag berät über Seehofers Etat für 2020

BERLIN (dpa-AFX) - Bei seinen Beratungen über den Haushalt des kommenden Jahres nimmt der Bundestag sich an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) den Etat von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vor.



Dieser sieht für 2020 Ausgaben in Höhe von 15,05 Milliarden Euro vor - etwas weniger als im laufenden Jahr. Vorgesehen sind unter anderem mehr als 3900 neue Stellen für die innere Sicherheit. Seehofer will den Kampf gegen Rechtsextremismus und -terrorismus verschärfen.

Der Bundestag spricht am Donnerstag auch über die Budgets für Justiz und Verbraucherschutz, Gesundheit, Familie sowie Bildung. Die Abgeordneten debattieren noch bis Freitag über die Etats der einzelnen Ministerien. Dann wollen sie über den Gesamthaushalt des kommenden Jahres abstimmen./hrz/DP/he