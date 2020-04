Bundestag beginnt verkürzte Sitzungswoche - viele Corona-Themen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag startet am Mittwoch (13.00 Uhr) in eine auf zwei Tage verkürzte Sitzungswoche, die stark im Zeichen der Corona-Pandemie steht.



So wird am Nachmittag neben Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) auch sein für Gesundheit zuständiger Kabinettskollege Jens Spahn (CDU) den Abgeordneten in der Regierungsbefragung Rede und Antwort stehen. Daneben wird es unter anderem um Hilfen für Eltern, Mieter, Kurzarbeiter, Veranstalter, Medien, Wissenschaft und Studierende gehen. Weitere Themen werden die Förderung der beruflichen Weiterbildung und die europäische Flüchtlingspolitik sein.

Am Donnerstag will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundestag eine Regierungserklärung zum Handeln in der Corona-Krise abgeben./sk/DP/jha