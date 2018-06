Bundestag befasst sich mit europäischen Lösungsansätzen im Asylstreit

BERLIN (dpa-AFX) - Kurz nach dem geplanten Ende des EU-Gipfels befasst sich der Bundestag am Freitag mit der von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) angepeilten europäischen Lösung in der Flüchtlingspolitik.



Die AfD-Fraktion hat dazu eine Aktuelle Stunde (16.30 Uhr) beantragt. Daneben sind die Finanzhilfen für Griechenland und der Sitz Deutschlands im UN-Sicherheitsrat Thema im Parlament.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will im Juli anordnen, dass Asylbewerber, die in anderen EU-Staaten schon registriert wurden, an der deutschen Grenze abgewiesen werden. Die CSU will darauf nur verzichten, falls Merkel beim EU-Gipfel in Brüssel eine europäische Vereinbarung zur Asylpolitik erreicht, die unter dem Strich den gleichen Effekt hätte./seb/DP/he