Bundestag: Menschenrechtsausschuss empfängt Repräsentanten Taiwans

BERLIN (dpa-AFX) - Der Menschenrechtsausschuss des Bundestags empfängt an diesem Montag den Repräsentanten Taiwans in Berlin, Jhy-Wey Shieh, in den Räumen des Parlaments.



Zu dem Treffen sollen auch die taiwanesische Digitalministerin Audrey Tang sowie zwei stellvertretende Minister aus der taiwanischen Hauptstadt Taipeh per Video zugeschaltet werden. Die Ausschussvorsitzende Gyde Jensen (FDP) sagte der Deutschen-Presse Agentur, das Treffen ersetze eine für Ende September geplante Reise von Ausschussmitgliedern nach Taipeh, die wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste.

Offizielle Kontakte von Regierungsmitgliedern oder Abgeordneten westlicher Staaten mit Taiwan haben in der Vergangenheit mehrfach Proteste der chinesischen Führung ausgelöst. Ende August hatte der chinesische Außenminister Wang Yi eine Reise des tschechischen Parlamentariers Milos Vystrcil nach Taiwan mit einer Drohung quittiert. Vystrcil werde für sein "kurzsichtiges Verhalten" einen "hohen Preis" zahlen müssen, sagte Wang Yi.

Der chinesische Botschafter in Deutschland, Wu Ken, hatte im September in einem dpa-Interview deutlich gemacht, dass China auch Kontakten deutscher Parlamentarier zu Taiwan kritisch gegenüberstehe. Auf die Frage, wie er auf eine Reise deutscher Parlamentarier nach Taipeh reagieren würde, sagte er: "Wir lehnen jeden offiziellen Kontakt mit Taiwan ab."

China sieht das demokratische Taiwan, das sich 1949 vom Festland abspaltete, als abtrünnige Provinz und nicht als unabhängigen Staat an und versucht es international zu isolieren.

Deutschland hat keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan, sieht die südlich des chinesischen Festlands gelegen Insel aber als wichtigen "Wertepartner" und pflegt die wirtschaftlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Beziehungen dorthin./mfi/DP/zb