Bundessprachenamt feiert 50. Geburtstag mit Parlamentarischem Staatssekretär (FOTO)

Köln (ots) -Mit einem Festakt in Hürth wurde das Jubiläum 50 JahreBundessprachenamt am 2. Juli 2019 gefeiert. Die Festrede hielt derParlamentarische Staatssekretär Dr. Peter Tauber."Sie, liebe Beschäftigte des Amtes, leisten seit 50 Jahren einenwichtigen Beitrag zum Dienst der Bundeswehr", gratulierteStaatssekretär Dr. Tauber dem Bundessprachenamt in seiner Rede. VorGästen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Bundeswehr betonteTauber, wie wichtig das Amt für die Erfüllung der Aufträge derBundeswehr sei und lobte: "Vorbildlich nutzen sie die Vorteile undChancen moderner Technologien im Unterricht und für das Übersetzenund Dolmetschen". Das Bundessprachenamt ist zentralerSprachendienstleister für die Bundeswehr und den öffentlichen Dienst.Präsident Dietmar Zimmer begrüßte über 150 Gäste zum Festakt undhielt fest: "Unterrichten, Übersetzen und Dolmetschen mit all diesenTätigkeiten schafft das Bundessprachenamtes internationaleVerständigung. Mit den bei uns gelehrten über 50 Sprachen kann manmit 4,3 Milliarden Menschen in deren Muttersprache sprechen." DerBürgermeister der Stadt Hürth, Dirk Breuer, sprach ein Grußwort -seine Stadt ist seit nunmehr 50 Jahren Heimat der Bundesoberbehörde.Das Bundessprachenamt ist zentraler Sprachendienstleister für dieBundeswehr und den öffentlichen Dienst. Der Dreiklang Unterrichten,Übersetzen und Dolmetschen fasst die Aufgaben des Amtes mit seinenetwa 1.000 Beschäftigten an über 60 Standorten in ganz Deutschlandzusammen. Als zivile Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich desBundesministeriums der Verteidigung hat das Bundessprachenamt denAuftrag, den fremdsprachlichen Bedarf der Bundeswehr und im Bereichder Sprachausbildung zusätzlich den Bedarf anderer Bundes- undLandesressorts zu decken. Jährlich werden durch das Bundessprachenamtrund 16.000 Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer fremdsprachlichausgebildet, etwa 170.000 Seiten übersetzt und über 20.000 Stundengedolmetscht.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:Pressestelle BundessprachenamtHorbeller Straße 5250354 HürthTel: 02233 593-5309bsprapressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Personal, übermittelt durch news aktuell