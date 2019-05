Bundesrichter: Thüringer Eilantrag gegen Suedlink unzulässig

ERFURT (dpa-AFX) - Thüringen ist mit einem Eilantrag im Streit um den Verlauf der Stromtrasse Suedlink vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gescheitert.



Die Richter entschieden, dass die Bundesnetzagentur das Planungsverfahren für die umstrittene Trasse zum Transport von Windstrom von Nord nach Süd fortsetzen kann, ohne den Thüringer Alternativvorschlag zum Trassenverlauf zu berücksichtigen. Der Eilantrag Thüringens sei unzulässig, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Entscheidung (BVerwG 4 VR 1.19).

Thüringen hatte den Erlass einer einstweiligen Anordnung verlangt, um zu sichern, dass bei weiteren Verfahrensschritten der Bundesnetzagentur der Thüringer Vorschlag einbezogen wird. Eine Entscheidung in der Hauptsache - und damit zum Umgang mit Thüringens Trassenvorschlag - werde voraussichtlich im zweiten Halbjahr getroffen, teilte das Gericht mit.

Aus Sicht der Landesregierung verstößt der favorisierte Korridor für den Suedlink durch Westthüringen gegen das Gebot der Geradlinigkeit bei neuen Stromtrassen./ro/DP/fba