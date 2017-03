Bundesregierung zieht erste Zwischenbilanz zur Frauenquote

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeskabinett befasst sich in seiner Sitzung am Mittwoch in Berlin mit dem Stand der Umsetzung der Frauenquote.



Das Justiz- und das Familienministerium legen dazu einen ersten Zwischenbericht vor. Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) hatte Ende 2016 ein vorläufiges positives erstes Fazit gezogen.

Das Gesetz für eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen war im Mai 2015 in Kraft getreten. Es verpflichtet rund 100 börsennotierte, voll mitbestimmungspflichtige Unternehmen seit Anfang 2016 bei Neubesetzungen im Aufsichtsrat sicherzustellen, dass mindestens 30 Prozent der Posten von Frauen besetzt werden. Wird dieser Anteil nicht erreicht, bleiben die Stühle unbesetzt. 3500 weitere Firmen müssen sich zumindest verbindliche Ziele für die Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen setzen. Für die wichtigeren Vorstandsposten gibt es keine Frauenquote./seb/DP/stb