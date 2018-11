Bundesregierung will neue Weiterbildungskultur

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will unter anderem mit einer neuen "Weiterbildungskultur" dem Fachkräftemangel in Deutschland entgegenwirken.



Konkret gelte es, alle Erwerbstätigen dabei zu unterstützen, ihre Qualifikationen und Kompetenzen im Wandel der Arbeitswelt zu erhalten und anzupassen, hieß es in einer von mehreren Bundesministerien am Dienstag herausgegebenen Mitteilung. Mehrere Mitglieder des Kabinetts stellten bei einer Veranstaltung unter anderem mit den Sozialpartnern in Berlin eine Fachkräftestrategie vor. Neben der Qualifizierung inländischer Fachkräfte gehe es um das Gewinnen europäischer und internationaler Arbeitnehmer. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bezeichnete den Fachkräftemangel als ernste Herausforderung für die Wirtschaft./bw/DP/fba