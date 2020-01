Bundesregierung will am Donnerstag über Kohleausstieg informieren

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will nach dpa-Informationen am Donnerstagvormittag über die Bund-Länder-Einigung zum Kohleausstieg informieren.



Für 9.30 Uhr ist im Wirtschaftsministerium eine Pressekonferenz von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Finanzminister Olaf Scholz und Umweltministerin Svenja Schulze (beide SPD) geplant. Der Pfad zur Stillegung von Kraftwerken werde dann veröffentlicht, sobald mit den Unternehmen entsprechende Festlegungen getroffen worden seien, hieß es. Voraussichtlich werde das ebenfalls am Donnerstag der Fall sein./ted/DP/zb