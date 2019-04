Bundesregierung will Tourismusbranche in Deutschland stärken

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will die Wettbewerbsfähigkeit der Tourismusbranche in Deutschland stärken und sich mehr um die meist kleinen und mittleren Unternehmen kümmern.



Das Wirtschaftsministerium legt dazu Eckpunkte für eine Nationale Tourismusstrategie vor. In dem Papier heißt es, die Tourismuswirtschaft brauche möglichst geringe bürokratische Belastungen und faire, unter anderem steuerliche Rahmenbedingungen.

Zu den Herausforderungen zähle ein Mangel an Fachkräften und der digitale Wandel. Ein "Schlüsselfaktor" für die Wettbewerbsfähigkeit der Branche vor allem im ländlichen Raum sei die Verfügbarkeit von schnellem Internet und flächendeckender Mobilfunkversorgung.

Die Eckpunkte liegen der Deutschen Presse-Agentur vor. Sie sollen am Dienstag im Kabinett beraten werden. Die Regierung will mit der Tourismusstrategie dazu beitragen, die Herausforderungen und Risiken der Branche besser zu bewältigen und die Wertschöpfung im Inland zu erhöhen. Konkrete Maßnahmen sind in den Eckpunkten noch nicht enthalten, sie sollen nun in Zusammenarbeit auch mit den Bundesländern erarbeitet werden./hoe/DP/zb