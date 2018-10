Bundesregierung will Fachkräfte-Migration fördern

BERLIN (dpa-AFX) - Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten sollen künftig zur Arbeitsplatzsuche für sechs Monate nach Deutschland einreisen dürfen.



Nach einer Einigung der Koalitionsspitzen am frühen Dienstagmorgen beschloss das Bundeskabinett am Vormittag ein entsprechendes Eckpunktepapier. Voraussetzung dafür sind eine qualifizierte Ausbildung und die für die angestrebte Tätigkeit nötigen Deutschkenntnisse. Konkrete Kriterien für abgelehnte Asylbewerber, die mit einem Duldungsstatus in Deutschland leben, fehlen in dem Eckpunktepapier. Das soll später im Aufenthaltsrecht geregelt werden.

An der Trennung von Asyl und Erwerbsmigration will die Regierung festhalten. "Wir werden im Aufenthaltsrecht klare Kriterien für einen verlässlichen Status Geduldeter definieren, die durch ihre Erwerbstätigkeit ihren Lebensunterhalt sichern und gut integriert sind", heißt es in dem Beschluss weiter. Damit sollen bestehende Möglichkeiten für Geduldete erweitert werden.