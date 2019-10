"Bundesregierung verschleppt den Bienenschutz" / Aurelia-Vorstand Thomas Radetzki mahnt vor Bundestagsausschuss mangelhafte Risikoprüfungen bei Pflanzenschutzmitteln an (FOTO)

Berlin (ots) -Die derzeitigen staatlichen Risikoprüfungen fürPflanzenschutzmittel sind lückenhaft und reichen nicht aus, umUmweltschäden insbesondere an Bienen und anderen bestäubendenInsekten zu verhindern. Dies war heute der weitgehende Tenor eineröffentlichen Anhörung des Petitionsausschusses im Bundestag, die sichmit der erfolgreichen Bundestagspetition Pestizidkontrolle vonImkermeister und Vorstand der Aurelia Stiftung, Thomas Radetzki,befasste.In seinem Eingangsstatement betonte Radetzki die Notwendigkeitstaatlicher Pestizidkontrollen, die dem aktuellsten Stand derForschung und Technik entsprechen müssten. Dies sei bisher nicht derFall. Schon 2013 habe die europäische LebensmittelsicherheitsbehördeEFSA diese Defizite erkannt und eine Leitlinie zur Verbesserung derRisikoprüfungen vorgeschlagen. Dabei sollten erstmals auch subletaleEffekte sowie Langzeitschäden an Bienen und anderen Bestäubernangemessen berücksichtigt werden. Diese Leitlinie sei jedoch amWiderstand der Industrie sowie einzelner EU-Staaten gescheitert.Daraufhin sei eine deutlich abgeschwächte Version der sogenannten"Bee Guidance" entwickelt worden, die Schäden an den besondersgefährdeten Hummeln und Wildbienen nicht berücksichtigt. DieBundesregierung habe dem zugestimmt und damit ermöglicht, dassweiterhin hochproblematische Wirkstoffe zugelassen und eingesetztwürden.Radetzki forderte die anwesenden Vertreter des Bundesministeriumsfür Landwirtschaft (BMEL) auf, diesen Kurs schnellstmöglich zukorrigieren und auf EU-Ebene entschieden für eine wirksame BeeGuidance einzutreten. Andernfalls könnten die zuständigen deutschenBehörden wie das Umweltbundesamt (UBA) weder das volle Ausmaß derSchäden ermitteln noch die nötigen Maßnahmen zum Schutz der Bienenund Biodiversität ergreifen.Offener Streit in der Bundesregierung beim Thema InsektenschutzIn der anschließenden Diskussion zeigten sich die Vertreter allerParteien weitgehend einig, dass angesichts des massenhaften Sterbensvon Bienen und Insekten alles getan werden müsse, um insbesondereBestäuber besser zu schützen. "Es ist nicht zu bestreiten, dassPflanzenschutzmittel erhebliche negative Effekte haben", urteilteStaatssekretär Florian Pronold (SPD), der bei der Anhörung dasBundesumweltministerium (BMU) vertrat. Zugleich verwies Pronold aufeinen offenen Streit in der Regierungskoalition beim ThemaInsektenschutz.Konkret geht es dabei um drei aktuelle Urteile desVerwaltungsgericht Braunschweig (http://ots.de/X8MDUz), die es demUBA untersagen, bisher nicht berücksichtigte Umweltschäden durchPflanzenschutzmittel festzustellen und notfalls eigeneAnwendungseinschränkungen für Pestizide zugunsten des Umweltschutzeszu erlassen. Sowohl Radetzki als auch Pronold forderten das BMEL auf,eine sofortige Revision dieser Urteile zu erwirken. Ansonsten würdedie Regierung klaglos hinnehmen, dass nachweislich umweltschädlichePflanzenschutzmittel weiter zugelassen würden.BMEL stellt Verbot von Thiacloprid bis Ende 2019 in AussichtMichael Stübgen, Staatssekretär des BMEL, wies die Vorwürfe zurückund sprach von einem "Spannungsfeld zwischen Umweltschutz undLandwirtschaft", deren unterschiedliche Interessen in Einklang zubringen seien. Die Bundesregierung sei durchaus gewillt gewesen, dieeuropäische "Bee Guidance" in ihrer ursprünglichen Form zuverabschieden. Allerdings habe es dafür keine Mehrheit imEuropäischen Rat gegeben. Darüber hinaus stellte Stübgen ein Verbotdes besonders umstrittenen Insektizids Thiacloprid bis Ende 2019 inAussicht.Der Grünen-Abgeordnete Harald Ebner fragte daraufhin kritischnach, warum die Bundesregierung der Überarbeitung der Bee Guidanceüberhaupt zugestimmt habe. Manfred Todtenhausen (FDP) wollte außerdemvon Stübgen wissen, inwieweit auch sogenannte Cocktaileffekte, diebei der Mischung mehrerer Pestizidwirkstoffe auftreten und zu einerPotenzierung ihrer Giftigkeit führen können, bei den Risikoprüfungenbeachtet würden. Beiden Fragen wich Stübgen aus, räumte aber ein,dass Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Pestiziden bisher zuwenig untersucht worden seien. "Das sind wir dabei zu beheben", soStübgen. Die Berücksichtigung von Cocktaileffekten ist ebenfalls eineder zentralen Forderungen der Bundestagspetition Pestizidkontrolle.Forderung nach industrieunabhängigen Studien"Die Behörden sind bei der Risikobewertung bisher hauptsächlichauf Daten angewiesen, die von den Pestizidherstellern selbst erhobenwerden. Die viel zu wenigen unabhängigen Studien, die auf bishernicht geprüfte Risiken eingehen, werden aus formalen Gründen nichtberücksichtigt", stellte Radetzki klar. Eine unabhängigeRisikoprüfung nach aktuellem Stand der wissenschaftlichen Kenntnissesei so nicht möglich. "Das ist in Anbetracht von 1,2 KilogrammPestiziden, die pro Kopf jährlich auf deutschen Äckern landen,untragbar", so Radetzki weiter: "Bienen, Bürger und insbesondereBauern müssen sich darauf verlassen können, dass der Gesetzgeber dieSicherheit von Pflanzenschutzmittel auch tatsächlich gewährleistet."Der Petitionsausschuss wird nun darüber entscheiden, ob er sichhinter die Forderungen der Petition stellt und eine entsprechendeEmpfehlung an den Deutschen Bundestag geben. Entscheidet auch dasParlament zugunsten einer Unterstützung der Petition, wird es einenentsprechenden Beschluss mit Empfehlungen an die Bundesregierungübermitteln.Die heutige Anhörung kann nachträglich in der Mediathek desBundestags angeschaut werden: www.bundestag.de/mediathekMehr Infos zur Bundestagspetition Pestizidkontrolle finden Sieunter www.pestizidkontrolle.de.Pressekontakt:Florian Amrhein (Aurelia Stiftung, Leitung Öffentlichkeitsarbeit):florian.amrhein@aurelia-stiftung.de - Mobil: +49 (0)176 34 51 52 07- www.aurelia-stiftung.deOriginal-Content von: www.pestizidkontrolle.de, übermittelt durch news aktuell