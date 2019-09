Bundesregierung verpasst Chance für mehr klimafreundlichen Mieterstrom im Klimapaket

Berlin (ots) - Klimapaket enthält keine konkreten Maßnahmen fürmehr Solaranlagen auf Wohndächern - Laut Mieterstrombericht derBundesregierung wird nur ein Prozent der möglichen Strommengeausgenutzt - Deutsche Umwelthilfe legt mit VerbändebündnisSieben-Punkte-Plan zur Verbesserung vorDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert die mangelhafteUmsetzung der Bundesregierung von Projekten zur Erzeugung vonklimafreundlichem Solarstrom auf Wohngebäuden. Gemeinsam mit elfweiteren Verbänden legt die DUH einen Sieben-Punkte-Plan zurVerbesserung des sogenannten Mieterstroms vor. Im am 18. September2019 veröffentlichten Mieterstrombericht stellt die Bundesregierungselbst fest, dass nur gut ein Prozent der gesetzlich möglichenMieterstrommenge ausgenutzt wurden. Mieterstrom ist eine zentraleMaßnahme, um erneuerbare Energien in die Städte zu holen.Dazu Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Derjüngst vorgelegte Bericht offenbart, dass die 2017 eingeführteFörderung von Mieterstrom über Photovoltaikanlagen auf dem Dachüberhaupt nicht funktioniert. Obwohl der schleppende Ausbau schonlänger bekannt ist, enthält das Klimapaket der Großen Koalitionkeinerlei konkrete Maßnahmen zur Verbesserung desMieterstromgesetzes. Sie erwähnt das Thema lediglich als möglichenPrüfauftrag. Das ist ein weiterer Punkt, weshalb die Bundesregierungdieses desaströse Klimapaket zurücknehmen muss."Für eine Verbesserung des Mieterstromgesetzes schlägt dasVerbändebündnis sieben Maßnahmen vor. Dazu gehören die finanzielleFörderung von Eigenstromverbrauch und Mieterstromverbrauchgleichzustellen, bürokratische Hürden für Mieterstrom in kleinenMehrfamilienhäusern mit bis zu sechs Wohnungen abzubauen und denengen räumlichen Zusammenhang zu erweitern. Für Vermieter müssensteuerliche Hemmnisse abgebaut und Genehmigungsfristen verkürztwerden. Von zentraler Bedeutung für den Erfolg des Mietstroms ist esschließlich, dass ein großer Anteil der Mieterstromvergütung auch beiden Haushalten ankommt.Link:Zum Sieben-Punkte-Plan zur Verbesserung des Mieterstroms:http://l.duh.de/p190927Pressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deNicolas Besser, Projektmanager Energie und Klimaschutz0160 95919821, besser@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell