Bundesregierung unterstützt Tusk

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel wird sich beim EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel für eine Wiederwahl von Ratspräsident Donald Tusk einsetzen.



Das machten Regierungskreise in Berlin am Mittwoch deutlich. Insgesamt gebe es eine "überwältigende Unterstützung für den Amtsinhaber". Deutschland gehöre zu diesen Unterstützern. Nur die nationalkonservative Regierung in Warschau habe bisher Widerstand gegen den früheren polnischen Regierungschef angekündigt und einen eigenen Kandidaten vorgeschlagen. Für die Wiederwahl Tusks für eine weitere Amtszeit von zweieinhalb Jahren ist keine Einstimmigkeit erforderlich. Auch mit einer stundenlangen Debatte sei nicht zu rechnen, hieß es in Berlin./tl/DP/stk