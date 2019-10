Die Bundesregierung sollte Konfliktprävention ganz oben auf die Agenda setzen

Berlin (ots) - Deutschland ist am Donnerstag erneut in denUN-Menschenrechtsrat gewählt worden. Damit kehrt Deutschland ein Jahrfrüher als ursprünglich von der Bundesregierung beabsichtigt in denUN-Menschenrechtsrat zurück."Wir begrüßen, dass Deutschland sich mit seinem Engagement imUN-Menschenrechtsrat wieder verstärkt für den Menschenrechtsschutzweltweit einsetzen will. Das ist besonders wichtig, da andere Staatendort versuchen, die Menschenrechte und ihr internationalesSchutzsystem zu schwächen", erklärte Beate Rudolf, Direktorin desDeutschen Instituts für Menschenrechte anlässlich der Wahl."Deutschland ist nun für ein Jahr gleichzeitig Mitglied imUN-Sicherheitsrat und im UN-Menschenrechtsrat. Das sollte dieBundesregierung nutzen, um Menschenrechte und internationaleSicherheit in einer multilateralen Weltordnung stärker miteinander zuverzahnen", so Rudolf weiter. "Gerade die Bewältigung und diePrävention von Konflikten, eine Priorität der Bundesregierung, kannnur mit mehr Menschenrechtsschutz gelingen."Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen wacht weltweit überdie Einhaltung der Menschenrechte. Er hat 47 Mitgliedsländer, die vonder UN-Vollversammlung jeweils für drei Jahre gewählt werden.Deutschland wurde zuletzt für den Zeitraum 2016-2018 in denUN-Menschenrechtsrat in Genf gewählt und konnte nach insgesamtsechsjähriger Mitgliedschaft nicht unmittelbar wiedergewählt werden.Pressekontakt:Bettina Hildebrand, PressesprecherinTelefon: 030 259 359 - 14E-Mail: hildebrand@institut-fuer-menschenrechte.deTwitter: @DIMR_BerlinOriginal-Content von: Deutsches Institut für Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell