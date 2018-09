Bundesregierung sieht weiter große Ost-West-Unterschiede

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeskabinett befasst sich am Mittwoch (9.30 Uhr) mit dem Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit.



Darin geht es vor allem um die wirtschaftliche Entwicklung in den ostdeutschen Ländern. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Wirtschafts-Staatssekretär Christian Hirte, stellt den Bericht am Mittwochmittag vor. Trotz Fortschritten beim wirtschaftlichen Aufholprozess in den ostdeutschen Ländern sieht die Bundesregierung 28 Jahre nach der deutschen Einheit nach wie vor deutliche Unterschiede zum Westen./hoe/DP/he