Bundesregierung sieht wachsenden Zeitdruck bei Brexit

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bei den Brexit-Verhandlungen sieht die Bundesregierung wachsenden Zeitdruck.



Zwar lägen nun endlich britische Vorschläge auf dem Tisch, sagte Europastaatsminister Michael Roth am Montag in Brüssel. Doch laufe die Uhr. "Wir wollen im Oktober fertig werden. Das wird jetzt wirklich nicht ganz einfach werden." Die britischen Vorschläge wollte Roth noch nicht bewerten. Am Freitag werde die EU eine gemeinsame Position bestimmen.

Großbritannien will im März 2019 aus der Europäischen Union austreten und verhandelt mit Brüssel über die Bedingungen. Premierministerin Theresa May hatte vergangene Woche vorgeschlagen, mit einer Freihandelszone und gemeinsamen Regeln auch langfristig eine enge Bindung an die EU zu halten. Dafür hat sie massiven Streit mit Brexit-Hardlinern und die Rücktritte ihrer Minister David Davis und Boris Johnson in Kauf genommen. Für Mays politische Zukunft ist nun entscheidend, ob sich die EU auf ihre Vorschläge einlässt.

Roth sagte, auch die EU wolle möglichst enge Beziehungen zu Großbritannien. Aber: "Man kann nicht die Vorteile eines EU-Mitgliedslandes genießen und gleichzeitig die Vorteile eines Nicht-EU-Mitgliedslandes."

Die Brexit-Verhandlungen sollten ab Montag zunächst auf Expertenebene wieder aufgenommen werden. Am Donnerstag soll sich Barnier mit dem neuen britischen Brexit-Minister Dominic Raab treffen. Für Freitag ist dann ein Ministertreffen der bleibenden 27 EU-Staaten vorgesehen.