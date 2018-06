Bundesregierung sichert deutsche Exporte künftig besser ab

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung sichert Exporte deutscher Unternehmen künftig besser ab und will damit Hindernisse gerade für kleine und mittlere Unternehmen senken.



Zum einen geht es um Geschäfte in Afrika, zum anderen um die Finanzierung kleinvolumiger Exportgeschäfte durch Banken. Das kündigte der Parlamentarische Wirtschafts-Staatssekretär Thomas Bareiß am Donnerstag in Berlin an.

Deutsche Exporte in fast alle Länder Afrikas können mit staatlichen Exportkreditgarantien abgesichert werden. Für manche Länder aber seien die Deckungsmöglichkeiten bei Geschäften mit öffentlichen Bestellern eingeschränkt, hieß es. Dabei geht es um die Höhe von Selbstbehalten, welche die Exportfirma oder die finanzierende Bank bei eventuellen Schadensfällen übernehmen muss. Dieser Selbstbehalt wird für bestimmte Länder wie die Elfenbeinküste oder den Senegal künftig gesenkt.

Bei kleinvolumigen Exportgeschäften geht es darum, dass die Finanzierung durch Banken derzeit aufgrund regulatorischer Anforderungen oft verhältnismäßig aufwendig ist. Der Bund will nun durch ein passgenaues Angebot an Exportkreditgarantien die Finanzierungskosten insgesamt senken. Das Verfahren soll zudem digitaler und beschleunigt werden./hoe/DP/stw