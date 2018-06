Bundesregierung seit 100 Tagen im Amt - Industrieverband SPECTARIS vermisst stärkere Impulse für die Wirtschaft

Berlin (ots) - Die neue Bundesregierung ist seit 100 Tagen im Amt- die Bilanz fällt für den Industrieverband SPECTARIS eherernüchternd aus. "Was wir vermissen, ist der Wille zumwirtschaftlichen Aufbruch. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungensind in unseren Branchen derzeit zwar gut, aber die konjunkturelleLage scheint nicht genutzt zu werden, um die richtigen Weichen fürdie Zukunft zu stellen. Uns fehlen entschlossene Initiativen derBundesregierung, um die Zukunfts- und Innovationsfähigkeit derdeutschen Wirtschaft und ihrer Schlüsseltechnologien zu stärken",bilanziert SPECTARIS-Geschäftsführer Jörg Mayer.Insbesondere bei den Themen Digitalisierung und Infrastrukturklagen viele der rund 400 Mitgliedsunternehmen von SPECTARIS. "Voneiner nachhaltigen Strategie der Bundesregierung für deutscheHightech-Branchen, um die Herausforderungen der digitalen Revolutionerfolgreich zu meistern, kann noch keine Rede sein. Gerade imländlichen Raum, wo viele mittelständische Unternehmen zuhause sind,ist schnelles Internet meist noch in weiter Ferne", sagt Mayer.Immerhin wurde aus dem Bundesgesundheitsministerium verlautbart,dass man die Sommerpause für die Vorbereitung einer Digitalstrategienutzen möchte. "Noch immer liegt der Gesundheitsstandort Deutschlandbezüglich seiner digitalen Möglichkeiten weit hinter anderen Ländernzurück. Hier brauchen wir endlich eine eHealth-Strategie für unserLand. Deshalb sind die Zeichen aus dem Bundesgesundheitsministeriumpositiv zu bewerten", stellt Mayer fest.In Zeiten von zunehmend protektionistischen Maßnahmen ist esunabdingbar, dass die Bundesregierung stark und geschlossen auf derinternationalen Bühne auftritt. "Die Bundesregierung muss sich mitkraftvoller Stimme für den Freihandel einsetzen, das Bemühen nehmenwir wahr. Dies wird allerdings schwieriger, wenn internationalePartner glauben, die Regierung sei schwach und zerstritten", erklärtMayer. SPECTARIS begrüßt allerdings die derzeitigen Bemühungen derBundesregierung, das angespannte Verhältnis zu Saudi-Arabien zuverbessern. Die diplomatischen Störungen haben Auswirkungen auf diesehr exportorientierten deutschen Medizintechnik-Unternehmen, diegroße Schwierigkeiten bei öffentlichen Ausschreibungen inSaudi-Arabien haben. Auch das gegenwärtige Dilemma bei denIran-Sanktionen hemmt die enormen Exportpotenziale für deutscheHightech-Unternehmen, weshalb die Bundesregierung mit ihrem ganzenpolitischen Gewicht für eine Lösung streiten sollte.Dass nun erste Schritte hin zur steuerlichen Forschungsförderungunternommen werden, bewertet SPECTARIS positiv. Gleichzeitig hofftder Verband, dass das geplante Fachkräfteeinwanderungsgesetz baldGestalt annehmen wird, da sich der Fachkräftemangel in denSPECTARIS-Branchen fast täglich verschärft. "Was wir in diesenunruhigen Zeiten vor allem brauchen, ist eine stabile Regierung mitklarem Kompass. Unsere Unternehmen brauchen Planungssicherheit, nurso können unsere innovationsstarken Branchen der optischen,medizinischen und mechatronischen Technologien weiter erfolgreichsein", fasst Mayer zusammen.Hintergrund: SPECTARIS ist der deutsche Industrieverband füroptische, medizinische und mechatronische Technologien mit Sitz inBerlin. Der Verband vertritt 400 überwiegend mittelständisch geprägtedeutsche Hightech-Unternehmen. Die Branchen Consumer Optics,Photonik, Medizintechnik sowie Analysen-, Bio- und Laborgeräteerzielten im Jahr 2017 einen Gesamtumsatz von knapp 70 MilliardenEuro und beschäftigten rund 300.000 MenschenPressekontakt:Benedikt WolbeckLeiter KommunikationSPECTARIS. Deutscher Industrieverband für optische, medizinische undmechatronische Technologien e.V.Werderscher Markt 15 | 10117 BerlinTel: +49 (0)30 41 40 21-66 | Fax: +49 (0)30 41 40 21-33wolbeck@spectaris.de | www.spectaris.deOriginal-Content von: Industrieverband SPECTARIS, übermittelt durch news aktuell