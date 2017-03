Bundesregierung sehr besorgt über Entwicklungen in Venezuela

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat sich sehr besorgt über die Entmachtung des Parlaments in Venezuela gezeigt.



"Wir fordern die Regierung Maduro auf, dringend zu demokratischen Strukturen zurückzukehren, zu demokratischen Prinzipien, zur Trennung der Gewalten", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. "Es ist unerträglich, wie Präsident Maduro die Bevölkerung seines Landes zur Geisel seiner eigenen Machtambitionen macht."

Der Oberste Gerichtshof des Landes hatte zuvor entschieden, der Nationalversammlung alle parlamentarischen Kompetenzen zu entziehen und diese selbst zu übernehmen. Damit wird die Position von Präsident Nicolás Maduro enorm gestärkt und die Gewaltenteilung de facto aufgehoben. Das Gericht warf dem Parlament Respektlosigkeit und unzureichende Zusammenarbeit mit den anderen Staatsgewalten vor. Das Parlament nannte das einen "Staatsstreich"./seb/DP/tos