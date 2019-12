Bundesregierung reist klimaneutral - Wie man schädliche Treibhausgasemissionen reduzieren, verhindern und nicht vermeidbare kompensieren kann (AUDIO)

Dessau-Roßlau (ots) - Anmoderationsvorschlag:Alle reden zurzeit über den Klima- und Umweltschutz, natürlich auch dieBundesregierung. Die handelt aber auch, indem sie zum Beispiel dieTreibhausgasemissionen ihrer Dienstreisen vollständig ausgleicht. Exakt 309.358Tonnen CO2 waren das im Jahr 2018, wie heute (am 18.12.2019) bekannt wurde -damit reist die Bundesregierung also längst klimaneutral. Wie dieser Ausgleichfunktioniert und was jeder von uns tun kann, um seinen persönlichen CO2-Ausstoßzu reduzieren, weiß Stefanie Böther, Klimaschutzexpertin bei der deutschenEmissionshandelsstelle des Umweltbundesamts (UBA), hallo.Begrüßung: "Hallo!"1. Frau Böther, was heißt das genau, die Bundesregierung ist bei Dienstreisenklimaneutral unterwegs?O-Ton 1 (Stefanie Böther, 31 Sek.): "Vorneweg: Ja, die Bundesregierung folgt demklimaschonenden Ansatz: erst vermeiden und reduzieren, dann kompensieren. Dasheißt, Dienstreisen werden durch den erhöhten Einsatz von Video- undTelefonkonferenzen sowie durch eine gewissenhafte Prüfung der Notwendigkeit vonDienstreisen vermieden und reduziert. Verständlich ist, dass Dienstreisennatürlich nicht zu vermeiden sind, wie beispielsweise die Verhandlungen bei denKlimakonferenzen. Ausgeglichen werden daher nur die verbleibenden unvermeidbarenEmissionen, die durch Dienstreisen und -fahrten mit dem Auto oder Flugreisenentstehen - und das schon seit 2014."2. Wie funktioniert diese freiwillige Kompensation?O-Ton 2 (Stefanie Böther, 27 Sek.): "Wir, also das Umweltbundesamt, wir erhebendie Daten, und zwar gesammelt über ein ganzes Jahr von allen Ministerien undallen nachgeordneten Behörden, und berechnen dann die Emissionen. Undletztendlich kaufen wir Gutschriften, sogenannte Zertifikate ein. Diese stammenaus Klimaschutzprojekten, und in Klimaschutzprojekten werden Emissionenvermieden und reduziert. Bieter von Klimaschutzprojekten können uns diese danneinreichen, wir bewerten diese, kaufen Gutschriften ein und löschen diese dann."3. Wenn ich mich als Privatperson für eine freiwillige Kompensation entscheide:Wie gehe ich dabei vor?O-Ton 3 (Stefanie Böther, 24 Sek.): "Also bei Privatpersonen gilt natürlichauch, erst vermeiden und reduzieren, dann kompensieren. Wenn ich denn zumBeispiel einen Flug kompensieren möchte, muss ich natürlich wissen, wie hochsind meine angefallenen Emissionen? Und dafür kann ich natürlich denUBA-CO2-Rechner nutzen. Dann wählen Sie sich einen Kompensationsanbieter aus,auch dafür haben wir eine Liste. Und Sie suchen sich danach einKlimaschutzprojekt aus, kaufen die entsprechende Anzahl an Gutschriften - unddiese werden dann stillgelegt."4. Sie haben ja jede Menge Erfahrung auf diesem Gebiet: Wie beziehungsweiseworan erkenne ich einen seriösen Kompensationsanbieter?O-Ton 4 (Stefanie Böther, 27 Sek.): "Ein seriöser Kompensationsanbieter rätseiner Kundschaft, erst zu vermeiden und zu reduzieren, dann zu kompensieren.Letztendlich möchten Sie ja auch ein transparentes Angebot erhalten mit 'Woherstammen meine Gutschriften? Was für ein Klimaschutzprojekt ist das? In welchemLand liegt es?' Sie sammeln also Informationen. Auch unser Ratgeber zum Themafreiwillige Kompensation gibt Ihnen Informationen, damit Sie ein Gefühlbekommen, welche Informationen Sie erhalten sollen."5. Welche Kriterien sind da besonders wichtig?O-Ton 5 (Stefanie Böther, 29 Sek.): "Drei sind besonders entscheidend: DieQualitätssicherung durch den Standard. Da gibt es zum Beispiel den CDM, das istein Projektmechanismus der Vereinten Nationen. Dann die projektspezifischenAspekte: Wo liegt das Projekt, wie groß, ist es zum Beispiel ein kleinesKocher-Projekt in Ruanda? Und ob das Projekt gegebenenfalls über eine reineCO2-Minderung hinausgeht, einen zusätzlichen Mehrwert hat, wie Gesundheitsschutzvor Ort. Und dann natürlich Ihre eigenen Präferenzen spielen bei der Überlegungauch eine Rolle: Welches Projekt möchten Sie gerne unterstützen?"6. Kritische Stimmen nennen solche freiwilligen Kompensationen vonTreibhausgasemissionen einen modernen Ablasshandel. Beruhigt man damit also nurein bisschen sein Gewissen oder tut man damit wirklich was für Klima und Umwelt?O-Ton 6 (Stefanie Böther, 38 Sek.): "Kompensation sollte nicht verstanden werdenals Lizenz zu einem unveränderten, klimaschädlichen Verhalten. Sie sollte nichtdazu verleiten, sich nicht mehr um eine klimaschonende Lebensweise zu bemühen,da man sich vermeintlich mit einem relativ geringen Aufwand ein reines Gewissenerkaufen könnte. Das wäre in der Tat problematisch! Es braucht dagegen eineVerhaltensänderung: Ich muss vermeiden, vermindern, reduzieren. Wenn ich aberdenn doch kompensiere, hat das den Vorteil, dass ich mir auch bewusst werde übermeine eigenen verursachten Emissionen. Ein weiterer Vorteil ist, dass durchKlimaschutzprojekte eine zusätzliche, positive Auswirkung auf die nachhaltigeEntwicklung mit sich gebracht werden kann."Stefanie Böther vom Umweltbundesamt mit Tipps für alle, die ihre persönlicheCO2-Bilanz in Zukunft verbessern möchten. Danke Ihnen für das Gespräch!Verabschiedung: "Sehr gerne!"Abmoderationsvorschlag:Mehr Infos zum Thema finden Sie im UBA-Ratgeber "Freiwillige CO2-Kompensationdurch Klimaschutzprojekte". Mehr Infos zum Thema finden Sie im UBA-Ratgeber "Freiwillige CO2-Kompensationdurch Klimaschutzprojekte". Den gibt's auf www.umweltbundesamt.de unter demReiter Publikationen zum kostenlosen Download.