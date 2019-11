Bundesregierung plant Millionen-Subventionen für Zeitungen

Hamburg (ots) - Nachdem Zeitungsverlage immer lauter Alarm geschlagen haben,dass sich das Austragen gedruckter Exemplare vor allem auf dem Land kaum nochfinanzieren lässt, steht offenbar politische Hilfe kurz bevor. Abgeordneteunterschiedlicher Fraktionen rechnen damit, dass die Bundesregierung noch in denlaufenden Beratungen über den Haushalt für das kommende Jahr vorschlagen wird,ein Millionen-Budget für die Förderung der Zeitungszustellung freizugeben. "Esdürfte zwar schwer werden, kurzfristig schon im nächsten Jahr alle Wünsche zuerfüllen, aber wir sollten 2020 unbedingt schon einen ersten Impuls setzen",sagte etwa der kultur- und medienpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, MartinRabanus, auf Anfrage des Medienmagazins "ZAPP" des NDR. "Wenn es gut läuft,könnte das ein dreistelliger Millionenbetrag sein."Verleger aus dem gesamten Bundesgebiet haben die Abgeordneten ihrer Regionangeschrieben und um eine positive Haltung für die "aktuell im Bundestaganstehenden Beratungen über eine Infrastruktur-Förderung von Zeitungsverlagen"gebeten - obwohl das Thema den Bundestag offiziell noch gar nicht erreicht hat.Union und SPD hatten die "Sicherung der bundesweiten Versorgung mitPresseerzeugnissen für alle Haushalte" bereits in ihrem Koalitionsvertragfestgehalten. Allerdings war angedacht, die Verlage bei den Beiträgen zurRentenversicherung für die Zusteller zu entlasten. Der Plan, die Rentenpunkte zusenken, ist nach "ZAPP"-Informationen jedoch an rechtlichen Überlegungen derBundesregierung gescheitert.Das Arbeitsministerium betont auf Anfrage, Ziel der aktuellen Überlegungen sei,"dass Regionen nicht von der Pressezustellung abgehängt werden". Wie eine genaueFörderung aussehen kann, sei aber noch offen, da die Gespräche hierzu "nochnicht abgeschlossen" seien. Allerdings sind die Pläne weiter fortgeschritten,als es diese diplomatische Antwort zu erkennen gibt: Gezahlt werden soll nachAuflage. Im Gespräch ist ein gestaffeltes Modell, das Zustellregionen inStädten, in ländlichen Regionen und in Mischgebieten unterscheidet. Für dieZustellung auf dem Land soll es das meiste Geld geben."Eine solche Förderung ist hoch notwendig", sagt SPD-Politiker Rabanus. "Es gehtdarum, die Medienvielfalt in unserem Land zu sichern - auch im wahrsten Sinnedes Wortes: Vor allem in ländlichen Regionen ist die Tageszeitung bedroht, ichmeine sogar, der bedrohteste Medientyp überhaupt."Bedenken kommen unterdessen von der Opposition im Bundestag. Diemedienpolitische Sprecherin der Grünen, Margit Stumpp, erklärt gegenüber "ZAPP",auch ihre Fraktion beobachte den Rückgang der Medienvielfalt und derAuflagenzahlen von Zeitungen mit Sorge und teile die Auffassung, dass "Politikund Medienbranche gemeinsam" tragfähige Lösungen für die Zukunft finden müssten.Allerdings: "Eine Subventionierung der Verlage mit der Gießkanne über einestaatliche Unterstützung bei den Zustellungskosten ist für uns aber einzweifelhafter Weg."Mehr zu "ZAPP" im NDR Fernsehen unter www.NDR.de/zappPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040 / 4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell