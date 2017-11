Bundesregierung muss sich auf EU-Ebene für einen stärkeren Klimaschutz im Gebäudebereich einsetzen

Berlin (ots) - Im Zuge der gestern gestarteten Verhandlungen zureuropäischen Gebäuderichtlinie (EPBD) hat die Bundesregierung dieChance, sich für eine langfristige, sozial gerechte und nachhaltigeGebäudesanierung einzusetzen - Deutsche Umwelthilfe fordert dieBundesregierung auf, diese Verantwortung gemeinsam mit anderenStaaten auch wahrzunehmenGestern wurde zum ersten Mal im Trilog-Verfahren zwischenEuropäischem Parlament, Europäischer Kommission und Europäischem Ratüber die Europäische Gebäuderichtlinie (EPBD) verhandelt. Nachdem dasEuropäische Parlament am 11. Oktober 2017 seine progressiveStellungnahme verabschiedet hat, muss nun auch im Trilog einambitionierter Entwurf zustande kommen. Vor dem Hintergrund, dassEU-weit 40 Prozent der CO2-Emissionen vom Gebäudesektor verursachtwerden und laut einer Studie vom Buildings Performance InstituteEurope (BPIE) 97 Prozent des europäischen Gebäudebestandesrenovierungsbedürftig ist, fordert die Deutsche Umwelthilfe (DUH) dieBundesregierung auf, sich für eine Stärkung der Gebäuderichtlinieeinsetzen.Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass in Deutschlandnur zwei Prozent des Gebäudebestandes "sehr effizient" ist, währenddies in Dänemark und Frankreich bereits auf sieben beziehungsweiseacht Prozent der Gebäude zutrifft. Deutschland hat seineVorreiterrolle beim Klimaschutz im Gebäudebereich also abgegeben.Umso wichtiger ist es, dass die Bundesregierung sich im Trilog fürambitionierte europäische Ziele einsetzt.In der ersten Verhandlungsrunde am gestrigen 7.11.2017 blockierteder Großteil der Regierungen ambitionierte Zielsetzungen und maneinigte sich lediglich auf die weitere Vorgehensweise für das nächsteTreffen. Während sich die Regierungen auf der Klimakonferenz in Bonngerade für den Klimaschutz, insbesondere im Gebäudebereich starkmachen, blockieren sie bei deren praktischer Umsetzung auf EU-Ebene.Deutschland muss die Zeit bis zum nächsten Trilog am 5. Dezembernutzen, um Koalitionen mit anderen Staaten zu schmieden, den Wortenauch Taten folgen zu lassen und die Umsetzung der Pariser Klimazielezu forcieren.Dazu Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH "Einestarke europäische Gebäuderichtlinie ist nicht nur für Deutschlandund ein zukünftiges nationales Gebäudeenergiegesetz (GEG) wichtig,sondern auch für die gesamteuropäischen Ziele. Mehr Gebäudesanierungim Rest Europas bietet auch für die deutsche Wirtschaft großePotenziale, ihr Wissen und ihre Produkte zu exportieren. Wir forderndie deutsche Bundesregierung daher auf, sich in den gesterngestarteten Trilog-Verhandlungen gemeinsam mit Ländern wie Dänemarkoder Frankreich für ambitionierte und langfristige Ziele imGebäudebereich stark zu machen."Die Beschlüsse zur EPBD müssen in Deutschland umgesetzt werden undkönnten im neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG) Eingang finden, welchesdie DUH für 2018 fordert. Wenn die europäischen Zielsetzungen nichtklar und ambitioniert sind, droht bei einer Verabschiedung des GEGeine starke Verwässerung. Doch gerade der Gebäudebereich kann undmuss einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und der Reduktion desEnergieverbrauchs leisten.Konkret fordert die DUH, dass der Niedrigstenergiestandard (nZEB)nicht nur den Primärenergiebedarf, sondern den gesamten Energiebedarfeines Gebäudes berücksichtigt und die überarbeitete Definition desParlaments zum nZEB sich durchsetzt. Durch diesen Standard sollenalle Neubauten ab 2019/2021 den Anforderungen der Energie- undKlimaschutzziele für 2050 gerecht werden. Dies ist bereits heutewirtschaftlich, vermeidet spätere, teure Nachrüstungen sowielock-in-Effekte und begrenzt durch niedrige Energieverbräuche undEigenerzeugung die Systemkosten der Energiewende. Darüber hinaus solldieser Standard nicht durch die Anrechnung erneuerbarer Energien ausFernwärme aufgeweicht werden. Erneuerbare Energien dürfen nicht gegenEnergieeffizienz ausgespielt werden, sie werden in der ErneuerbareEnergien Richtlinie (RED II) ausführlich behandelt.Link:Bericht des Europäischen Parlaments zur EPBD: http://ots.de/KtI28Kontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deSenta Schmatzberger, Projektmanagerin Energieeffizienz030 408867-963, schmatzberger@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell