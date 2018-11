Bundesregierung muss qualifizierte Zuwanderung organisieren / Wirtschaftsweise warnen vor Versorgungsmangel in der Pflege

Berlin (ots) - Den klaren Hinweis des Sachverständigenrates zurBegutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auf dendeutlichen Zuwachs an Personalbedarf bei bereits heute bestehendenVersorgungslücken nimmt der Präsident des bpa zum Anlass, seineForderung an die Politik zu erneuern. "Die Bundesregierung muss aktivim Ausland Pflegefachkräfte anwerben, so wie sie es in den 60-erJahren für die Automobilindustrie gemacht hat. Heute geht es um diesichere Versorgung und Betreuung einer schnell wachsenden Zahlpflegebedürftiger Menschen. Lange Wartezeiten auf Versorgung müssensowohl für die betroffenen Menschen als auch für die pflegendenAngehörigen verhindert werden", so Bernd Meurer.Der Sachverständigenrat weist auch auf die Tatsache hin, dass dieBeschäftigung im Dienstleistungssektor Medizin und Pflege zwischen1991 und 2017 um 90 Prozent gestiegen sei und damit zeige, dass esdem Gesundheitswesen bislang gut gelungen sei, Fachkräfte anzuziehen.Alleine in der Altenpflege wurden in den letzten Jahren 100.000zusätzliche sozialversicherungspflichtige Jobs neu besetzt. Zudemsind die Löhne überdurchschnittlich gestiegen. Meurer weiter: "DieArbeitgeber haben ihre Hausaufgaben gemacht. Wir brauchen eindeutliches politisches Signal, ob auch künftig ein bedarfsdeckendesAngebot für pflegebedürftige Menschen gesichert werden soll."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größteInteressenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationärenPflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe inprivater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpatragen die Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa23.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt beietwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Herbert Mauel, Bernd Tews, Geschäftsführer, Tel.:030/30 87 88 60Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell