Bundesregierung muss mit klarem Ausbaurahmen für Schwung beim Ausbau der Erneuerbaren Energien sorgen - Energiewende in Bürgerhand ermöglichen

Berlin (ots) - Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland(BUND) und das Bündnis Bürgerenergie (BBEn) warnen vor den Folgen desenergiepolitischen Stillstands der letzten Monate. Auf der"International Conference on Climate Action" (ICCA 2019) inHeidelberg stellt sich Deutschland heute und morgen als Vorbild fürkommunalen Klimaschutz dar - doch wird die Bundesregierung nach demKlimaschutzziel 2020 ebenfalls das Ziel für 2030 verfehlen, wennnicht endlich entschlossen gehandelt wird. Voraussetzung für einenerfolgreichen Klimaschutz ist ein hoher Anteil der ErneuerbarenEnergien. Aber der weitere Ausbau stagniert, schlimmer noch: DerAusbau der Windenergie an Land ist in den letzten Monaten dramatischeingebrochen. Und der weitere Ausbau der Photovoltaik wird durch den52-Gigawatt-Deckel bedroht, der im nächsten Jahr erreicht wird."Die Bundesregierung muss den Ausbau der Erneuerbaren Energienbeschleunigen und entfesseln. Dafür brauchen wir ein Anwachsen derjährlichen Zubau-Mengen. Um nur das Ausbauziel desKoalitionsvertrages zu erreichen müssen diese mindestens verdoppeltwerden. Für echten Klimaschutz braucht es eine noch höhereAusbaudynamik", sagt der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger. "Aber dieserdringend notwendige Ausbau darf nicht weiter planungsrechtlich durcheinzelne Bundesländer verhindert werden. Die Bundesregierung mussdafür sorgen, dass alle Bundesländer in der Regionalplanung imDurchschnitt zwei Prozent der Fläche als Vorrangfläche ausweisen undregionalplanerisch sichern." Alle betroffenen Kommunen müssten vomAusbau der Windenergie profitieren. Dies gehe am besten durchBürgerenergieprojekte. Bei allen anderen neuen Windenergieprojektensolle eine jährliche Abgabe erhoben werden, die den Kommunen direktzugutekomme.Nach Auffassung des BUND und des BBEn haben sich dieAusschreibungen für Windenergie an Land nicht bewährt. Im Gegenteil:Sie bremsen den Ausbau und erschweren Investitionen von Bürgern.Beide Verbände sprechen sich dafür aus, die jetzige Praxis komplettzu beenden, mindestens aber sollten Ausnahmen von der Ausschreibungfür Bürgerenergie-Anlagen und für kleine Anlagen mit aufgenommenwerden. Vorlage hierzu ist die neue europäischeErneuerbare-Energien-Richtlinie, die bis 1 Megawatt (MW) beiPhotovoltaik und 18 MW bei Wind Ausnahmen ermöglicht.Die bis 2016 installierte Leistung an Erneuerbaren Energien gehtzu 42 Prozent auf Bürgerinnen und Bürger zurück - das ist fast dreiMal so viel wie alle Energiekonzerne zusammen auf den Weg gebrachthaben. "Die Energiepolitik der vergangenen Jahre hat diesen positivenTrend ausgebremst. Die Einführung der Ausschreibungen, dieVerhinderung von regionaler Direktvermarktung und die Bestrafung desEigenverbrauchs haben den Höhenflug der Bürgerenergie vorerstgestoppt und damit auch die Energiewende gebremst", kritisiertWeiger. Malte Zieher, Vorstandsmitglied Bündnis Bürgerenergie,ergänzt: "Die erforderliche Umsetzung der neuenEU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie bietet die große Chance, eineTrendwende einzuleiten. Diese sieht stärkere Rechte für dieBürgerenergie und eine Stärkung des Eigenverbrauchs vor."Mit Blick auf die nach wie vor hohe Bereitschaft der Menschen vorOrt in Erneuerbare Energien zu investieren betont Malte Zieher: "DieMotivation der Bürgerinnen und Bürger ist weiterhin groß - sofernihnen die Chance zur Teilhabe an der Energiewirtschaft gegeben wird.Die neuen EU-Regeln können eine Entfesselung und Entbürokratisierungder Bürgerenergie in Deutschland bewirken." BUND und BündnisBürgerenergie fordern die Bundesregierung auf, die Umsetzung derneuen EU-Erneuerbaren-Richtlinie zu einer Entfesselung derEnergiewende in Bürgerhand zu nutzen. "Die Zukunft der ErneuerbarenEnergie liegt in Bürgerhand", so beide Verbandsvertreterabschließend.Mehr InformationenBroschüre von BUND, BBEn und weiteren zur Bedeutung derEU-Erneuerbaren-Richtlinie für die Bürgerenergie:http://ots.de/OVRWs2BUND-Hintergrund zum aktuellen Stand des Ausbaus der ErneuerbarenEnergien in Deutschland:www.bund.net/erneuerbare-ausbauenPressekontakt:Thorben Becker, BUND-Energieexperte, Tel.: 030-27586-421, E-Mail:thorben.becker@bund.net, bzw. Sigrid Wolff, BUND-Pressesprecherin,Tel.: 030-27586-425, E-Mail: presse@bund.net, www.bund.net, MalteZieher, Vorstandsmitglied Bündnis Bürgerenergie,malte.zieher@buendnis-buergerenergie.de, Tel.: 01577-92123-44.Original-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell