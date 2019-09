Bundesregierung kompensiert CO2-Emission von Flügen und Autofahrten

BERLIN (dpa-AFX) - Ihre dienstlichen Flüge und Autofahrten gleicht die Bundesregierung nach eigenen Angaben komplett durch Investitionen in Klimaschutzprojekte aus.



Sie reagierte damit auf Medienberichte über die Flüge von Kabinettsmitgliedern in die USA in dieser Woche. Ein Sprecher des Umweltministeriums erklärte am Montag in Berlin, für Dienstreisen von Angehörigen von 121 Ministerien und Bundesbehörden im Jahr 2017 seien für rund 1,7 Millionen Euro Emissionsgutschriften in Höhe von etwas mehr als 300 000 Tonnen CO2 (Kohlendioxid) erworben worden. Für die Kompensation im Jahr 2018 seien rund zwei Millionen Euro vorgesehen. Unterstützt wurden damit laut Umweltbundesamt unter anderem der Bau von Biogasanlagen in Nepal und der Einbau effizienter Kochöfen in ländlichen Gebieten Sambias.

Am Sonntag hatte die Luftwaffe Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) zusammen mit einer Delegation zum UN-Klimagipfel nach New York geflogen. Direkt danach hob Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) mit einer Delegation ab in Richtung Washington, um ihren US-Kollegen Mark Esper zu treffen. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) flog mit einer Linienmaschine nach New York. Am Dienstag bringt die Flugbereitschaft dann Außenminister Heiko Maas (SPD) zur UN-Generalversammlung nach New York.

"Wir haben versucht, die Flüge zu optimieren", sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums. Aufgrund der unterschiedlichen Orte, Delegationen und Termine sei dann aber doch entschieden worden, dass Kramp-Karrenbauer separat fliegen werde./abc/DP/men