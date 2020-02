Bundesregierung genehmigte seit Anfang 2019 Rüstungsexporte im Wert von mehr als 1,3 Milliarden Euro in Länder, die Waffen an Kriegsparteien in Libyen liefern

Berlin (ots) - +++ SPERRFRIST Montag, 17.2.20, 1 Uhr ++++Die Bundesregierung hat nach Recherchen des "Tagesspiegel" (Montagausgabe) seitAnfang 2019 Rüstungsexporte im Wert von mehr als 1,3 Milliarden Euro in Staatengenehmigt, die den Libyen-Krieg befeuern. Davon gingen Lieferungen in einemGesamtwert von mehr als einer Milliarde Euro ausgerechnet an die Länder, die denabtrünnigen General Chalifa Haftar unterstützen. Das geht aus Antworten derBundesregierung auf parlamentarische Anfragen der vergangenen acht Monatehervor, die der "Tagesspiegel" ausgewertet hat.https://www.tagesspiegel.de/politik/deutsche-ruestungsexporte-waffen-fuer-laender-die-den-libyen-krieg-befeuern/25551362.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4521723OTS: Der TagesspiegelOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell