Bundesregierung für langfristige Sicherung der Opel-Standorte

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat den Opel-Mutterkonzern PSA zu einer langfristigen Sicherung der Opel-Standorte aufgefordert.



Der CDU-Politiker sagte am Mittwoch in Berlin, die Bundesregierung habe ein Interesse daran, dass gemachte Zusagen eingehalten werden. Er habe dazu auch Gespräche mit PSA-Chef Carlos Tavares und Opel-Chef Michael Lohmüller geführt. Die Bundesregierung lege Wert darauf, dass künftig auch Forschung und Entwicklung in Deutschland in einem "nennenswerten Umfang" stattfinden. "Wir werden die Entwicklung weiterhin genau beobachten."

Bei Opel finden derzeit Verhandlungen über eine Sanierung statt. Vor dem Thüringer Opel-Standort Eisenach hatten Beschäftigte, Metaller sowie Landespolitiker gegen einen drohenden Stellenabbau protestiert.