Bundesregierung enttäuscht erneut bei Verhandlungen zur EU-Energie- und Klimapolitik

Berlin (ots) - Ziel von 32,5 Prozent Energieeffizienz bis 2030 istunzureichend und unverbindlich - Einigung bei derGovernance-Verordnung bleibt hinter Erwartungen zurück -Klimaschutzziele von Paris werden so nicht erreichtDer Europäische Ministerrat, das Europäische Parlament und dieEU-Kommission haben sich beim gestrigen Trilogverfahren auf eineRevision der Energieeffizienz-Richtlinie und eine neueGovernance-Verordnung verständigt. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH)kritisiert das Ergebnis als vollkommend unzureichend, um dieKlimaschutzziele von Paris zu erreichen. Statt 32,5 ProzentEnergieeffizienz bis 2030 wäre ein 40-Prozent Energieeffizienzzielnötig gewesen. Auch ist es nicht gelungen, bestehende Schlupflöcherim Kernartikel 7 der Energieeffizienz-Richtlinie zur jährlichenEnergieeinsparquote für die Mitgliedstaaten zu schließen.Wirkungsvolle Sanktionsmechanismen bei einem Verstoß gegen die Zielefehlen ebenfalls. Enttäuschend ist zudem, dass die Bundesregierunganalog zu den EU-Verhandlungen zum Ausbau der Erneuerbaren Energienin der letzten Woche, als Bremser auftrat.Dazu Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Dasvereinbarte Energieeffizienzziel von 32,5 Prozent wird denKlimaschutzzielen von Paris nicht gerecht. Erneut hat die EU einewichtige Chance vertan, um wichtige Weichenstellungen für denKlimaschutz zu stellen. Mit wenig ehrgeizigen Zielen wird derschlafende Riese der Energiewende nicht aufgeweckt. Umsoenttäuschender ist es, dass die Bundesregierung erneut alsEnergiewendebremser statt als Vorreiter aufgetreten ist undambitionierte Zielsetzungen im Bereich Energieeffizienz blockierte.Dabei tragen Energieeffizienz und Energieeinsparungen nicht nur zueiner Reduktion der CO2-Emissionen bei, sie haben vielseitigeökonomische und soziale Vorteile, wie etwa eine Steigerung derVersorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und die Schaffungzusätzlicher Arbeitsplätze."Einziger Lichtblick: 2023 steht wie beim Erneuerbaren-Ziel auch imBereich Energieeffizienz eine Überprüfung des Ambitionsniveaus an.Die DUH fordert, dass 2023 eine deutliche Anhebung desEnergieeffizienz-Ziels auf mindestens 40 Prozent erfolgen muss.Enttäuschend fällt zudem das Verhandlungsergebnis zu derjährlichen Energieeinsparquote für die Mitgliedstaaten im Kernartikel7 der Richtlinie aus. Bisher lag das jährliche Ziel bei 1,5 Prozent.Durch eine Vielzahl an Schlupflöchern und Ausnahmereglungen, wie etwadie Nicht-Einbeziehung des Verkehrs in die Berechnung desEndenergieverbrauchs, wurde die Einsparverpflichtung allerdingsbisher etwa um die Hälfte verringert. Auch die neue Vereinbarungsieht weiterhin die Verwendung von Schlupflöchern vor und legt dietatsächliche jährliche Energieeinsparungsverpflichtung nach 2020 aufklägliche 0,8 Prozent fest."Die jährliche Energieeinsparquote sollte eigentlich dieInvestitionssicherheit stärken, Planbarkeit schaffen undtiefgreifende Reformen anreizen, die für eine Dekarbonisierunggebraucht werden. Stattdessen wurden die bestehenden Unsicherheitennicht abgeschafft," so Müller-Kraenner weiter. Er kritisiert zudem:"Das unverbindliche EU-Unionsziel als auch die jährliche Einsparquotestehen im krassen Widerspruch zum Energiekonzept und den darinenthaltenen Effizienzzielen der Bundesregierung. Die deutschen Klima-und Energiewendeziele können so nicht erreicht werden."Da das übergeordnete Energieeffizienz-Ziel der EU von 32,5 Prozentnicht bindend ist, richtete sich der Blick einmal mehr auf dieanschließenden Verhandlungen zur Governance-Verordnung. Denn die dreiDossiers - die Richtlinie über Energieeffizienz, die Richtlinie überErneuerbare Energien und die Governance-Verordnung - sind engmiteinander verknüpft. Der heute Morgen vereinbarte Kompromiss zurGovernance-Verordnung stellt eine Verbesserung gegenüber demursprünglichen Vorschlag der Kommission dar. Das endgültige Abkommengleicht jedoch das Fehlen verbindlicher nationaler Ziele für 2030 imBereich Energieeffizienz und beim Ausbau der Erneuerbaren nicht ausund klärt nicht eindeutig, was passiert, wenn die Mitgliedstatten dieEnergieziele 2030 nicht einhalten. Ein klarer und sanktionsfähigerRechtsrahmen wäre nötig, um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaatenihre Ziele ernst nehmen. Die Aufmerksamkeit muss sich nun auf dieMitgliedstaaten richten, die durch die Governance-Verordnungverpflichtet sind, ihre Klima- und Energiepolitik der nächsten zehnJahre in sogenannten Nationalen Energie- und Klimaplänen derEU-Kommission bis Ende des Jahres vorzulegen. Diese Pläne müssenehrgeizig und glaubwürdig sein sowie im Einklang mit den Zielen desÜbereinkommens von Paris stehen.