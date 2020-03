Bundesregierung empfiehlt Schutzausrüstung auch ohne CE-Kennzeichnung

BERLIN (dpa-AFX) - In der Corona-Krise will die Bundesregierung die Anschaffung von dringend benötigter medizinischer Schutzausrüstung erleichtern.



Man habe den Bundesländern bereits Mitte März empfohlen, auch Ausrüstung zu beschaffen und zu verwenden, die keine europäische CE-Kennzeichnung trägt, erklärten Gesundheits- und Arbeitsministerium am Freitag auf Anfrage. Zuvor hatte der "Business Insider" über das Schreiben berichtet. "Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Schutzgüter in den USA, Kanada, Australien oder Japan verkehrsfähig sind oder entsprechende Prüfbehörden (...) bestätigen, dass die Güter EU-Schutzstandards entsprechen", so die Ministerien.

So soll dafür gesorgt werden, "dass hohe Qualitätsstandards erhalten bleiben". Mit der CE-Kennzeichnung versichern Hersteller die Einhaltung europäischer Schutz- und Qualitätsstandards. Aus der Gesundheits- und Pflegebranche war die Bundesregierung wiederholt dringend um Hilfe bei der Versorgung mit Schutzausrüstung wie Masken gebeten worden./haw/DP/jha