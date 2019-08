Bundesregierung droht mit neuem Nationalen Energie- und Klimaplan / Klimaziele 2030 zu verfehlen: Deutsche Umwelthilfe kritisiert Entwurf als politische Bankrotterklärung

Berlin (ots) - Konsultation des Nationalen Energie- und Klimaplans(NECP) der Bundesregierung beendet - Deutsche Umwelthilfe kritisiertin ihrer Stellungnahme, dass Klimaziele 2030 nach heutigem Standverfehlt werden - Bundesregierung legt lückenhaften Plan mitaufgewärmten Maßnahmen und politischen Gelöbnissen vor - Rechtlichverpflichtende Konsultation des Plans wurde vomBundeswirtschaftsministerium still und heimlich durchgeführtDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert mit ihrer heuteeingereichten Stellungnahme zum Nationalen Energie- und Klimaplan(NECP) den klimapolitischen Stillstand der Bundesregierung. Imderzeitigen Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums werden dieKlimaziele für 2030 deutlich verfehlt. Laut DUH versäumt es dieBundesregierung erneut, ausreichende Maßnahmen für den Klimaschutzvorzulegen. Europarechtlich sind alle Mitgliedsstaaten zur Vorlageeines Energie- und Klimaplans verpflichtet, der die Klimapolitik desLandes bis 2030 festlegt. Damit soll sichergestellt werden, dass dieEU als Ganzes ihre Klimaziele einhält. Bereits im Juni bewertete dieEU-Kommission den deutschen NECP-Entwurf als unzureichend.Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH,kommentiert: "Der Nationale Energie- und Klimaplan derBundesregierung besteht in weiten Teilen aus veralteten Zielen,wiederaufgewärmten Maßnahmen und politischen Gelöbnissen. Das reichtnicht annähernd aus, um Deutschland klimapolitisch auf Kurs für 2030zu bringen. Um die Glaubwürdigkeit der deutschen Klimapolitikwiederherzustellen, braucht es noch vor Jahresende einKlimaschutzgesetz, eine effektive CO2-Bepreisung, einen Neustart beiden Erneuerbaren Energien, die steuerliche Förderung derGebäudesanierung und eine gesetzliche Festschreibung desKohleausstiegs."Die DUH kritisiert neben den inhaltlichen Lücken des Plans auchden Konsultationsprozess. Einzig ein schwer auffindbaresOnline-Formular sollte die gesellschaftliche Teilhabe bei diesemzentralen klima- und energiepolitischen Planungsinstrument dernächsten zehn Jahre sicherstellen. Einen direkten Austausch zu demPlan schloss das Wirtschaftsministerium von vornherein aus.Verbändetreffen, wie es sie im Rahmen der Konsultation desKlimaschutzplans 2050 im Jahr 2016 gab, führte das Ministerium nichtdurch. Die Konsultation, die am heutigen Freitag, den 2. Augustendet, wurde zudem über die Sommerpause und praktisch ohnebegleitende Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt. Und das, obwohl derPlanentwurf seit Anfang des Jahres vorliegt.Dazu Constantin Zerger, Bereichsleiter Energie und Klimaschutz derDUH: "Es ist wenig verwunderlich, dass die Bundesregierung denNECP-Prozess am liebsten unter den Tisch kehren würde. In dem Planmuss sie gegenüber der EU verbindlich erklären, wie sie dieKlimaziele für 2030 erreichen will - und das legt die Versäumnisseder vergangenen Jahre offen. Die Bundesregierung muss nun dievollmundig angekündigten neuen Maßnahmenpakete wie dasKlimaschutzgesetz deutlich engagierter anpacken als dieNECP-Konsultation."Neben dem mittelfristig ausgerichteten NECP muss dieBundesregierung der EU bis zum Ende des Jahres eine klimapolitischeLangfrist-Strategie bis 2050 vorlegen. Die DUH fordert dieBundesregierung auf, zügig einen Vorschlag für dieLangfrist-Strategie vorzulegen, der über den bisherigenKlimaschutzplan 2050 hinausgeht und dazu einen ernsthaftenKonsultationsprozess zu starten.Links:- DUH-Stellungnahme zur NECP-Konsultation: http://l.duh.de/p190802- Deutscher NECP: http://ots.de/q75GJN- NECP-Bewertung der EU-Kommission: http://ots.de/4BsKoVPressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deConstantin Zerger, Bereichsleiter Energie und Klimaschutz0160 4334014, zerger@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell