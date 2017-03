Bundesregierung bewertet Flüchtlingspakt mit Türkei als Erfolg

BERLIN (dpa-AFX) - Ein Jahr nach dem Zustandekommen des Flüchtlingspakts der Europäischen Union mit der Türkei hat die Bundesregierung ein positives Fazit gezogen.



"Wir betrachten das als einen gemeinsamen Erfolg", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter am Freitag in Berlin. "Und die Vereinbarung funktioniert, unter anderem hat sie dazu geführt, dass das Sterben in der Ägäis und das illegale Schlepperwesen in diesem Raum deutlich zurückgegangen ist."

Es liege im gemeinsamen Interesse aller Beteiligten, diese Erklärung weiter umzusetzen. "Wir gehen davon aus, dass auch die Türkei das tut", sagte Streiter. Die Unterzeichnung des Flüchtlingspaktes jährt sich am Samstag zum ersten Mal.

Auch die EU-Kommission sieht den Pakt als Erfolg. Denn die Zahl der Migranten, die von der Türkei aus Griechenland - und damit europäischen Boden - erreichen, ist deutlich gesunken. Inwiefern dies auf die weitgehende Schließung der Balkanroute oder auf den Flüchtlingspakt zurückzuführen ist, ist allerdings schwer zu sagen.

Das Verhältnis der Türkei zu EU-Ländern wie Deutschland oder den Niederlanden hat sich zuletzt deutlich verschlechtert. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu drohte, Flüchtlinge aus seinem Land über die Grenze in die EU zu schicken. Die Türkei hat rund drei Millionen Flüchtlinge aufgenommen./seb/DP/she