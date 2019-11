Bundesregierung begrüßt Entscheidung für Tesla-Fabrik

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat die angekündigte Ansiedlung einer Fabrik des Elektroautobauers Tesla nahe Berlin begrüßt.



Die Entscheidung zeige, dass auch ein Hersteller wie Tesla von der Innovationskraft und den Vorteilen des deutschen Standorts überzeugt sei, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Er verwies auf Pläne von Regierung und Autobranche, das Ladenetz für E-Autos weiter auszubauen. Dies habe auch für ausländische Investoren offensichtlich einen hohen Stellenwert. Ein Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Tesla-Chef Elon Musk habe es nicht gegeben.

Musk hatte am Dienstagabend überraschend angekündigt, die europäische Fabrik von Tesla im Umland von Berlin zu bauen. In dem geplanten Werk in Grünheide südöstlich von Berlin sollen 6000 bis 7000 Arbeitsplätze entstehen, wie die Berliner Wirtschaftsverwaltung mitteilte. Für die Bundesregierung hatten auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die Entscheidung von Tesla begrüßt./sam/DP/nas