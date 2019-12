Bundesregierung bedauert US-Blockade der WTO

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat die US-amerikanische Blockade der Welthandelsorganisation (WTO) kritisiert und arbeitet zugleich an Übergangslösungen.



Eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte am Mittwoch in Berlin, man nehme "mit großem Bedauern" zur Kenntnis, dass die Streitschlichtung bei internationalen Handelskonflikten nicht mehr funktionsfähig sei. Grund ist, dass die USA die Ernennung neuer Berufungsrichter blockieren.

Die WTO sei das zentrale Instrument für einen freien und regelbasierten Welthandel, so die Sprecherin Altmaiers. Es seien Vorschläge für eine Reform der WTO gemacht worden. Eine Sprecherin von Außenminister Heiko Maas (SPD) sagte, man spreche mit Staaten über zeitlich befristete Übergangslösungen zur Streitschlichtung, wenn die WTO weiterhin blockiert werde./hoe/DP/eas