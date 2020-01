Bundesregierung: Verkauf von Condor 'gutes Signal'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat den Verkauf der Fluggesellschaft Condor an die polnische Airline LOT als "gutes Signal" bezeichnet.



Das sagte ein Sprecher von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Freitag in Berlin. Der staatliche Überbrückungskredit vom vergangenen Herbst an Condor sei gewährleistet worden, damit die Gesellschaft über die "klassische Durststrecke" von Airlines im Winter komme. Der Verkauf habe nun erst einmal keine direkten Auswirkungen auf den Überbrückungskredit, dieser müsse genau so wie vorher zurückgezahlt werden. Die eigentlich profitable Thomas-Cook-Tochter Condor war durch die Pleite ihres bisherigen Mutterkonzerns Ende September in Not geraten./hoe/DP/jha