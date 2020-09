BERLIN (dpa-AFX) - Bei dem in Deutschland in Behandlung befindlichen russischen Regierungskritiker Alexej Nawalny wurde nach Angaben der Bundesregierung "der zweifelsfreie Nachweis" eines chemischen Nervenkampfstoffes aus der Nowitschok-Gruppe erbracht.



Das erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin./hrz/DP/jha