Bundesregierung: Gespräche von Autobauern in USA 'nachvollziehbar'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat die Gespräche von Spitzenmanagern deutscher Autobauer im Weißen Haus als "nachvollziehbar" bezeichnet.



Eine Regierungssprecherin sagte am Mittwoch in Berlin, die deutschen Hersteller seien große Arbeitgeber in den Vereinigten Staaten und investierten dort viel. Sie betonte zugleich, die Gespräche der Automanager hätten einen unternehmerischen Hintergrund und seien von handelspolitischen Fragen klar zu trennen. Auf politischer Ebene liege die Zuständigkeit für Handelsfragen bei der EU-Kommission.

Die Bundesregierung halte die Gespräche der Automanager aber für "nachvollziehbar" und freue sich zu hören, dass diese in einer guten Atmosphäre verlaufen seien. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte: "Grundsätzlich ist Dialog immer gut." Sie verwies auf die Bedeutung deutscher Firmen in den USA, diese hätten dort rund 670 000 Jobs in geschaffen.