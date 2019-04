Bundesregierung: Geraubtes Gemälde soll zurück nach Italien

Hamburg (ots) - Die Bundesregierung will Italien dabeiunterstützen, das berühmte Gemälde "Vaso di Fiori" (Blumenvase) desniederländischen Malers Jan van Huysum zurückzuholen. Dies bestätigtsie in der Antwort auf eine Kleine Anfrage des Abgeordneten Fabio DeMasi (Linke), die dem ARD-Magazin "Panorama" (NDR) und ZEIT ONLINEexklusiv vorliegt. Das Gemälde war 1944 unter deutscher Besatzung ausder Sammlung der Uffizien in Florenz entwendet worden und befindetsich heute offenbar bei den Erben eines in Italien eingesetztenWehrmachtssoldaten. Für die Rückholung steht das Auswärtige Amt inKontakt mit der italienischen Regierung, außerdem führt es Gesprächemit den Uffizien und den deutschen Privatbesitzern. Ihr Verwandter,ein Wehrmachtssoldat, soll das Gemälde nach Deutschland gebrachthaben. Die Bundesregierung schließt die Zahlung einer Entschädigungfür die Erben ebenso aus wie die Einsetzung einer neuenSchiedskommission. Außerdem bestätigt sie, dass italienische Behördenin dem Fall ermitteln und um Rechtshilfe ersucht haben. Zum Stand desjuristischen Verfahrens macht sie keine Angaben, "um den Fortgang derErmittlungen nicht zu gefährden".Der Fall hatte Anfang des Jahres Wellen geschlagen, weilUffizien-Direktor Eike Schmidt eine Schwarzweiß-Kopie des Gemäldes imPalazzo Pitti in Florenz aufgehängt und dabei öffentlichkeitswirksamdie Rückgabe des im Zweiten Weltkrieg gestohlenen Gemäldes geforderthatte. 1944 habe die Wehrmacht auf dem Rückzug vor den anrückendenAlliierten hunderte von Gemälden aus dem Depot der Florentiner Museennach Südtirol verbracht und dort zurückgelassen, berichtet Schmidt.Wie der Wehrmachtssoldat dann an das heute auf mehrere Millionen Eurogeschätzte Gemälde kam, ist bislang nicht abschließend geklärt. DieBundesregierung schreibt nun in ihrer Antwort, dass sie davonausgehe, dass das Gemälde nicht "als NS-verfolgungsbedingt entzogen"anzusehen ist, sondern schlicht als "entwendet": "Demnach wäre derWehrmachtssoldat nicht Eigentümer geworden und hätte demnach auchkein Eigentum an dem Gemälde vererben können."Der Linken-Abgeordnete De Masi hat eine geteilte Meinung zu dieserAntwort: "Es ist gut, dass die Bundesregierung eine Rückgabe desGemäldes unterstützt. Aber sie macht aus dem Kunstraub einesWehrmachtssoldaten eine private Angelegenheit. Das ist skandalös undnicht konsequent. Denn wenn Raubkunst aus der NS-Zeit einfacherDiebstahl ist, hat die Bundesregierung damit nichts zu tun. Dasuntergräbt die Durchsetzbarkeit bei Restitutionsansprüchen." De Masiappelliert an die heutigen Besitzer, das Gemälde freiwilligauszuhändigen. "Lösegeld von der italienischen Regierung oder gar denSteuerzahlern in Deutschland zu verlangen, ist unanständig. 'Vaso diFiori' gehört in die Uffizien."Uffizien-Direktor Eike Schmidt zeigte sich erfreut darüber, dassdie Bundesregierung im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Rückführung desGemäldes von Jan van Huysum an seinen angestammten Platz in denUffizien unterstützt. "Die Tatsache, dass ein deutscher Soldat dasBild offenbar gestohlen hat, ändert nichts daran, dass das Kunstwerkden Uffizien damals bereits vorher von der NS-Besatzungsmacht geraubtworden war. Daher richtet sich unser Appell, das Bild nach 75 Jahrenendlich zurückzugeben und der Allgemeinheit wieder zugänglich zumachen, sowohl an die Bundesrepublik Deutschland als auch an denprivaten Besitzer des Diebesguts in Deutschland."Der Anwalt der heutigen Besitzer, der Kunstrechtsexperte NicolaiB. Kemle, sagte auf "Panorama"-Anfrage: "Wir gehen ebenfalls davonaus, dass das Bild keine NS-Raubkunst darstellt." Man vermute abervielmehr, dass der Wehrmachtssoldat "das Bild auf einem Markterworben hat, um seiner ausgebombten Frau etwas Schönes zu schicken".Die Erben und heutigen Besitzer, die nach Medienberichten in derVergangenheit bis zu zwei Millionen Euro für eine Rückgabe desGemäldes gefordert hatten, seien inzwischen zu einer gemeinsamenErmittlung der Provenienz oder zum Einschalten einerSchiedskommission bereit.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationYannick ChristmannTel: 040-4156-2312http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell