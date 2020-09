Bundesratspräsident Dietmar Woidke besucht LBS-Cube

Potsdam (ots) - Auf seinem Rundgang zur Eröffnung der EinheitsEXPO am 5. September in Potsdam besuchte Bundesratspräsident Dietmar Woidke auch den CityCube der LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG. Die Bausparkasse gehört zu den wenigen Unternehmen, die sich auf der vierwöchigen Ausstellung zum 30. Tag der Deutschen Einheit präsentieren dürfen. Und das aus gutem Grund: Denn die LBS feiert in diesem Jahr ebenfalls 30. Geburtstag.Noch vor der Wiedervereinigung am 1. Juli 1990 gegründet, ist die LBS nach wie vor die einzige ostdeutsche Bausparkasse. Für sie sind Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin Geschäftsgebiet wie auch Heimat. Diesem Wert fühlt sie sich verpflichtet. "Dafür ernten wir mit der Einbindung in die Einheitsfeierlichkeiten eine ganz besondere Anerkennung", erklärt der Vorstandsvorsitzende Werner Schäfer.So spendet die LBS beispielsweise anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens für jeden bei ihr abgeschlossenen Bausparvertrag einen Euro an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Das Geld kommt über die Anpflanzung von Bäumen im Geschäftsgebiet unmittelbar der regionalen Umwelt zu Gute. "Auf Grund der ungebrochenen Attraktivität des Bausparens rechnen wir mit einer ordentlichen Spendensumme für unsere Wälder", sagt Werner Schäfer.Pressekontakt:Thomas ThietTel.: 0331/969-2156E-Mail: Thomas.Thiet@lbs-ost.deOriginal-Content von: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, übermittelt durch news aktuell