Bundesrats-Angriff auf das Brief- und Postgeheimnis abwenden!

Berlin (ots) - Der Bundesrat will am Freitag einen Gesetzentwurfauf den Weg bringen, der das Brief- und Postgeheimnis infrage stellt[1]. Die Piratenpartei warnt vor dem bisher kaum beachteten Passus,der mit dem laut Überschrift gegen "kriminelleInternet-Handelsplätze" gerichteten Gesetzentwurf nichts zu tun hat.Nach dem Willen der Bundesratsausschüsse soll die Post künftigrückwirkend Auskunft darüber erteilen müssen, von wem Verdächtige inder Vergangenheit Postsendungen erhalten haben oder an wen sieSendungen verschickt haben - und zwar auch ohne richterlichenBeschluss (§ 99 Abs. 2 StPO-E). Anders als bei der offenenPostbeschlagnahme sollen die Einlieferungs- undZustellungsinformationen vom Betroffenen völlig unbemerkt eingesehenwerden können."Die Innen- und Justizminister der Länder haben hier jedes Maßverloren und müssen gestoppt werden," kritisiert der BürgerrechtlerDr. Patrick Breyer, Spitzenkandidat der Piratenpartei zur Europawahl."Der persönliche Brief- und Postverkehr wird gerade für besonderssensible Kontakte genutzt und kann Aufschluss über Krankheiten oderSexualleben geben. Ihn geheim auszuspionieren, ist eine inakzeptableStasi-Methode."Aber auch im Kern des Gesetzentwurfs wollen die Innen- undJustizminister der Länder weit über ein Verbot "kriminellerHandelsplätze" im Darknet hinaus gehen: Unter Strafe gestellt werdensollen alle Internet-Dienstleistungen, die auf die "Ermöglichung,Förderung oder Erleichterung" von Straftaten "ausgerichtet" sind.Wann eine solche "Ausrichtung" vorliege, solle "anhand des konkretenEinzelfalls" entschieden werden. Erfasst sein könnten auchE-Mail-Dienste, Sprachkommunikationsanbieter und Hoster. AuchInternetforen, in denen Nutzer einander beleidigen, könnten nachdiesem Gesetzentwurf verboten sein.Breyer warnt:"Dieser unausgegorene Straftatbestand droht weite Teile derInternetwirtschaft und -szene der Rechtsunsicherheit auszusetzen.Besonders Anbieter datenschutzfreundlich und anonym nutzbarerDienste, die vor Datenklau und -missbrauch schützen, stünden miteinem Bein im Gefängnis. Angesichts der permanenten Datenskandalegehören solche Internetdienste gefördert und nicht mit Strafebedroht."Die PIRATEN haben eine Gegenüberstellung der geplantenGesetzesänderungen vorgenommen [2].Quellen/Fußnoten:[1] Antrag der Länder Nordrhein-Westfalen und Hessen:http://ots.de/ilphQi[2] Gegenüberstellung: http://ots.de/WrR4QZPressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell