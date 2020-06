Bundesrat will weitere Corona-Hilfen und Rentenerhöhung beschließen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrat will am Freitag weitere Hilfen für Familien und die Gastronomie in der Corona-Krise beschließen.



Außerdem steht die geplante Rentenerhöhung auf der Tagesordnung. Wenn die Länderkammer ihr OK gibt, steigen die Altersbezüge ab Juli in Westdeutschland um 3,45 Prozent und in Ostdeutschland um 4,2 Prozent. Endgültig beschließen will der Bundesrat auch die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung für Speisen in Restaurants und Cafés, die besonders unter der Corona-Krise leiden. Außerdem sollen berufstätige Eltern, die ihre Kinder wegen der Pandemie zuhause betreuen müssen, länger Geld vom Staat bekommen. Der Lohnersatz soll künftig bis zu 20 Wochen lang gezahlt werden./tam/DP/stw