Bundesrat will mehr Schlachtung auf der Weide ermöglichen

BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bundesrat dringt darauf, dass Landwirte ihre Tiere vermehrt direkt auf der Weide schlachten dürfen.



Die Länderkammer nahm am Freitag in Berlin einen Vorschlag aus Bayern an und forderte die Bundesregierung auf, Ausnahmen zu erweitern und das Thema in der EU voranzutreiben. So könnten Tiertransporte vermieden werden.

Bisher müssen Tiere nach EU-Recht im Schlachthof oder in mobilen Schlachtanlagen getötet werden. Nur für Rinder, die das ganze Jahr über draußen leben, gibt es in Deutschland Ausnahmen. Der Bundesrat will, dass auch Rinder und Schweine, die etwa nur im Sommer im Freien gehalten werden, auf der Weide geschlachtet werden dürfen.

"Weideschlachtung heißt vertraute Umgebung und Wegfall von langen Lebendtiertransporten", teilte Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber mir. "Auch für die regionale Vermarktung ist dies ein großer Erfolg." Jetzt sei die Bundesregierung gefordert. Diese entscheidet, ob sie das Anliegen aufgreift, dafür gibt es keine Frist./ted/DP/mis