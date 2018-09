Bundesrat wählt Barbara Janom Steiner zur neuen Präsidentin des SNB-Bankrats

Bern (awp) - Der Bundesrat hat Barbara Janom Steiner zur neuen Präsidentin des Bankrats der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ernannt. Sie tritt per 1. Mai 2019 die Nachfolge von Jean Studer an, der per Ende April aufgrund der gesetzlichen Amtszeitbeschränkung zurücktritt. Er ist seit 2007 Mitglied und seit 2012 Präsident des Bankrats.

Janom Steiner ist Regierungsrätin und Vorsteherin des Departements für Finanzen und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten